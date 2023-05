El terror al ascenso

Ilusión, esperanza, energía, preocupación, ansiedad, impotencia, decepción, pesimismo y enfado. Estos son algunos de los sentimientos que seguro transitaron por la cabeza del aficionado del Levante UD en la película del partido frente a la UD Ibiza del pasado lunes. Con una jornada que se había puesto muy de cara, todo parecía predestinado a enderezarse y acercarse a ese final feliz por el que se viene suspirando desde que arrancó esta larga temporada. Una vez más, bajonazo tras el pitido final. El cuadro de Calleja fue incapaz de doblegar al ibicenco, que llegó al Ciutat de València ya descendido, baqueteado en las últimas jornadas y con el honor solo en juego. Sin grandes pretensiones, y con un visionado de vídeo del rival, el conjunto ibicenco bloqueó, como desgraciadamente han hecho tantos y tantos rivales este año, las acometidas granotas para frustración de los presentes. Es evidente que ahora mismo las piernas tiemblan, que hay miedo a ganar, y lo peor, terror al ascenso.

Con una liga que ha dado tantas oportunidades no sería de extrañar que todavía quedara una vida extra en las dos jornadas que quedan por delante porque los rivales tampoco andan boyantes. Es una apelación a la esperanza, al deseo de querer ver algo de luz con una penumbra que asusta por el posible desenlace de tener que jugar un playoff inquietante. No es para menos. Una doble eliminatoria a cara de perro engloba una complejidad muy grande, y ahí sí, las posibilidades abiertas que lleva aparejada, dejan muy en el aire el gran objetivo del curso.

Mañana aparece el Villarreal B en la hoja de ruta. El filial groguet hizo una gran misión el pasado fin de semana arrancando un punto de Las Palmas. Ese empate le sirvió para sellar una permanencia de mucho mérito, y también para restar dos a los insulares. Sin ya ningún objetivo sólido, el futuro nos empujaría a un triunfo del Levante, pero visto lo visto, es complicado dar un marcador, porque nos podríamos pillar los dedos. Las 6.000 entradas cedidas por el Villarreal se hubieran agotado por completo con un triunfo ante el Ibiza. El agrio empate pinchó la burbuja y aunque va a haber un importante desembarco en La Cerámica, no será lo mismo. Por ellos, y por los que se han desencantado y lo seguirán desde casa, hay que mantener el pegamento de la esperanza. Ese que dice que la guerra no ha acabado y que se llegará a la batalla final contra el Oviedo en un final épico.

Haciendo cuentas, un poco de la lechera, ganar los seis puntos pueden dar el gran premio. Son conjeturas, porque en el escenario que estamos el gran enemigo del Levante es el propio Levante, preso de sus temores y dudas, esclavo de sus resbalones inesperados, víctima de los puntos perdidos en el camino, atrapado en el bucle de empates cosechados.

Mañana espera un rival con el que se tiene un trato más que cordial. Las relaciones entre los dos clubes son exquisitas y una buena prueba de ello ha sido la gran disposición de entradas y facilidades, como el parking, para el seguidor levantinista. Pedirle que no apriete el acelerador no es honesto ni justo. El Levante debe ganarse el ascenso con sus armas, que mermadas o no, sigo creyendo que son suficientes para lograrlo. Asumamos que es difícil pero no imposible. La rendición es inasumible. Cuestión de fe.