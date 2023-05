Mestalla es un símbolo más que un estadio. Y será eterno. Uno de los campos más veteranos de Europa, sede de partidos de todo tipo. De sueños y también de pesadillas como la actual. La casa del Valencia CF y la de miles de valencianistas.

Un espacio sagrado. Por eso los cien años que cumple se merecen un gran homenaje. El que no va a darle el club. Otro despropósito de Lim que los que gestionan el día a día a día no podrán camuflar con las acciones previstas para este domingo contra el Madrid. Un intento bienintencionado, como el de la carta, que se queda tremendamente corto. Sobre todo cuando, más allá del escudo nuevo en lo alto de la fachada, la ocasión se merecía una mano de chapa y pintura. Desde SUPER denunciamos días atrás ese estado de abandono. Pero hoy queremos rendirle humildemente nuestro tributo tanto en la edición digital como en las más de 10 páginas de la impresa exclusivas para la efemérides. Reportajes en profundidad y fotografías históricas sobre un recinto con una construcción fascinante que lo hace único. Objeto de mil y una reformas y de proyectos olvidados que jamás llegaron a ver la luz. O que, como pasa con el campo aún en construcción, se quedaron en bocetos para el recuerdo.

Regalo

Aunque el valencianismo no está para festivales, no habría uno mejor junto a la permanencia que la marcha del responsable de que la última década haya sido la peor de la historia de Mestalla. Incluso con permiso del descenso por el que en Singapur se brindó con un vino del 86. Con los focos puestos en el esqueleto de la Avenida de las Cortes y los partidos políticos posicionados en contra de Meriton en clave electoral, los próximos meses son absolutamente claves para todo. También, por descontado, para el destino del centenario hogar de los valencianistas. Descartada la romántica idea de mantenerlo en pie otro siglo, cualquier esperanza de que el Viejo y el Nuevo Mestalla vean a un gran Valencia pasa porque el club cambie de manos (y que no sea todavía a peor). En las urnas se decide en poco más de una semana qué quiere la ciudad. Y ya se sabe que con lo sagrado no se juega.