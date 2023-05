El último empujón

Cuando el once del Valencia salga al verde, Mestalla tendrá cien años y un día. Que, aunque parezca una pena, es todo un símbolo de un siglo de bendita fidelidad. Además, ante el rival favorito, porque las victorias al Real Madrid se celebran más. Los de Ancelotti llegan tocados tras el repaso en Manchester, y Florentino Pérez no perdona el gran ridículo europeo. Circunstancias que invitan a la felicidad del sufrido valencianismo, o sea, ganar al íntimo adversario en el gran santuario futbolístico y al mismo tiempo empujar un poco más la salida de Lim. Conociendo también los resultados de los competidores por la permanencia antes de jugar y con el revolucionario concurso de los canteranos. Así que, con todos los ingredientes para una memorable tarde, solo hay que esperar que Baraja no lo estropee demasiado. Un entrenador muy alejado de la tranquilidad que necesita el equipo para no pasar más temporadas como la actual. Si Meriton tuviera un mínimo de criterio en vez de jugar a la ruleta rusa, hubiera contratado un técnico experimentado, como hizo el Sevilla con Mendilibar.

Si el Valencia suma los tres puntos, tiene asegurada la salvación, y afrontará los tres últimos partidos -Mallorca, Espanyol y Betis-, dando más minutos a los futbolistas criados en Paterna. Lo que demuestra el gran fracaso de Mendes, el director deportivo de Lim, y su secretario, el tal Corona. Porque como señala la denuncia que ahora investigan las fiscalías española y portuguesa, el negocio de Lim está en la compra y venta de jugadores y entrenadores. Ahora que tanta historia del Valencia se propaga por el centenario de Mestalla, está demostrado que la base que mejor resultados ha dado al equipo sale de la cantera, con la incorporación de fichajes contrastados. Pero desde que llegó Lim, con la inestimable ayuda de Salvo y Martínez, la única cantera que importa es el catálogo de aspirantes que maneja Mendes. No sabemos cuanto tiempo más aguantará Lim la presión, seguramente menos de lo que pensamos, pero llegan semanas decisivas desde el punto de vista del futuro inmediato del Valencia como club, porque, aunque sea una sociedad anónima deportiva, su interés público y sentimental es mucho mayor que algunas de las multinacionales que se instalarán aquí con la ayuda gubernamental. Por eso, y tras las elecciones del 28M, parece necesario que Ayuntamiento y Generalitat dejen bien claro a Meriton que ha terminado su etapa en Mestalla. Una decisión a la que Caixabank tendrá que unirse, porque si a la unanimidad valencianista contra la gestión actual se suma el consenso institucional y financiero, será el gran regalo que se merece el Valencia por el centenario de Mestalla.