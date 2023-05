100 años y un día

¿Cómo vais de la patata? ¿Cómo lleváis los ataques al corazón de ayer? ¡Vaya partido y tramo final! Fue una absoluta locura. Desde el golazo de Diego López; pasando por el despeje con doble balón de Cömert; para acabar con el incidente de Vini Jr. Mestalla tenía preparada una tarde pasional a todos los niveles y, nosotros, ni nos aventurábamos a pensar en todo lo que iba a suceder.

El equipo se coloca con 40 puntos y a un pasito de la salvación matemática. Un objetivo de pesadilla para un equipo que ayer mostró que puede ganarle a quien quiera siempre y cuando ponga cabeza, corazón y pelotas. Y que no se me malinterprete, porque lo de Eray Cömert con el despeje con dos balones no lo había visto en la vida. Ni yo, ni un Vini que acabó trastornado.

Pero de Vinicius Jr casi es mejor no hablar. Todo lo que tiene de buen futbolista lo tiene de provocador y mala gente. Acabó desquiciado, expulsado y marchándose haciendo gestos de «a segunda». Siempre hablamos de que hay que erradicar la violencia en las gradas, pero personajes como este son los que la provocan incitando odio allá por donde van. Es curioso que pase siempre con él y en todos los campos de España.

Y después la grave acusación de Ancelotti asegurando en sala de prensa que Mestalla cantaba «mono, mono» cuando lo que le jadeaba era «tonto, tonto». Además de mentiroso, sordo. Siendo las dos cosas feas; coincidiréis conmigo que no es lo mismo una cosa que la otra. Sobre todo porque lo de «tonto» es por la de tonterías que ha hecho durante el partido como por ejemplo darle un puñetazo a Hugo Duro o provocar a todo Mestalla.

Pero no quiero poner el foco ni en ese energúmeno ni en ningún otro, quiero centrar toda mi atención en lo que sí nos representa y son los chavales que han conseguido levantar a este equipo. Mestalla es de ellos. De los Javi Guerra, Diego López y compañía, quienes han conseguido ellos solitos que el equipo emergiera de los infiernos y estuviera cada jornada un paso más cerca de la salvación. Han conseguido que, de toda esta pesadilla, podamos sacar algo mínimamente positivo. Un grupo de futbolistas que han dado la cara por el Valencia CF y han demostrado una vez más que hace más el que quiere que el que puede. Y en este Valencia CF hacen falta más de esos, de los que sienten la camiseta y la sufren. De los que la padecen y la sudan. De los que llevan galones con total merecimiento sin ningún tipo de excusa. De los Baraja y Marchena que no se le caen los anillos por poner a los chavales y dar oportunidades a quienes lo merecen sin importar su pedigrí o estatus en el vestuario.

¿Y qué me decís de Mamardashvili? Un absoluto héroe. Voló cual Superman para atajar dos manoplazos que fueron media victoria valencianista. Se encumbró en el momento justo, en el lugar adecuado contra el equipo que más sabía que podía hacerlo. Dos bolas de partido que hicieron vibrar a un Mestalla que se identificó con el guardameta georgiano. Pero sin lugar a dudas Mestalla fue la clave: animó, alentó y llevó el ritmo del partido. Desquició al rival y fue la olla a presión que tantos puntos nos ha dado esta temporada. ¡Vaya tarde nos tenía preparada Mestalla! La recordaremos como la de los 100 años y un día.