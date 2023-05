Bien por el Valencia

Muy bien, Valencia CF. Los bobos que profirieron insultos racistas contra Vinicius ya están identificados y expulsados. No hay medias tintas ni ‘peros’ contra el racismo, en ninguna de sus expresiones. Lo celebramos y lo aplaudimos. Sin embargo, y además para sorpresa de nadie, las que no están ni se les espera son las disculpas del Real Madrid por los gestos de su futbolista cuando fue expulsado y sobre todo por las mentiras de Ancelotti. Tampoco están ni se las espera las que deberían haberle llegado al Villarreal y Álex Baena por el puñetazo de Fede Valverde. Pese a quien le pese, y aun habiendo sido objeto desde el domingo por la noche de furibundos ataques y falacias, La Casa del Deporte Valenciano no va a aceptar el relato que quieren imponer. Ni va tampoco a ceder ante la manipulación. No hubo insultos generalizados de «mono, mono» en Mestalla. Y, del mismo modo que no toleramos comportamientos racistas como el que denunciamos en su día cuando el agraviado fue Diakhaby, tampoco vamos a hacerlo con que se insulte a toda una afición ni a una ciudad como València. Racistas, por desgracia, hay en todas partes. Pero usar el racismo para tapar otras miserias es del todo indigno. Los jugadores, además, deben ser buenos profesionales. Y, aunque no se trate de una justificación absolutamente de nada, igualmente no deberían comportarse de una forma arrogante con el público y los rivales. No deja de ser un dato, como puso Tebas en un tuit, que ocho de las nueve denuncias presentadas en Antiviolencia desde LaLiga por racismo hayan sido por insultos a ese mismo futbolista.

Respeto Como se ratificó desde el Comité Olímpico Español o tal y como se reflejaba en nuestra portada o el acta del partido, los insultos a Vinicius ocurrieron y fueron lamentables. Pero también aislados. El racismo, la intolerancia, la xenofobia y el odio son intolerables. Y también lo es, aunque se nos critique, la manipulación y la cortina de humo desplegada desde Madrid. Aquí defendemos a València, vamos a continuar haciéndolo y no le tenemos miedo a nada ni a nadie.