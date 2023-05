Gracias, Baraja; grande, Mestalla; y Lim, menos tartas y más fútbol

Quiero dar las gracias a Rubén Baraja por darlo todo por salvar al Valencia. Por arriesgar al máximo viniendo en el peor contexto de la historia. Por anteponer a la entidad sobre sí mismo. Por no pensar en él sino en el club de su vida, del cual es y será el día que deje de ser su entrenador. Has escrito una de las páginas de amor incondicional más bonitas que recuerdo en medio de una situación durísima, con todo a punto de explotar, el equipo hundido y el ánimo de todos por los suelos.

Pero tú creíste siempre, incluso mucho antes de firmar. Y aunque seguro que me dirás que aún no está hecho, porque realmente no lo está, es obvio que hace tres meses hubiéramos firmado con sangre estar ahora mismo en esta situación. Y no sólo es el hecho de que le hayas dado la vuelta a todo, también es la forma en la que lo has conseguido. Eso también va a formar parte de la historia.

Tirando de los chavales del filial, no teniendo miedo, siendo persona, rectificando lo que no estaba bien y buscando el mejor plan para los jugadores que hay olvidando la forma en la que tú habrías preferido plantear los partidos. Haciendo valencianismo en cada intervención pública, aplicando sentido común y quitando dramatismo en pos de buscar, simplemente, ser mejores. Lo que has hecho y cómo lo has hecho se califica por sí solo. Tu amigo solamente puede sentir un inmenso orgullo por haber conseguido lo que sabías que podías conseguir.

Mestalla es el mejor campo del mundo. El día que nos vayamos de él no sé cómo me voy a sentir. O sí lo sé, pero no quiero pensar en ello. El fin de semana de su Centenario, aunque Meriton no estuviera a la altura y le faltara otra vez al respeto, se comportó como toda la vida, siendo el alma del Valencia, tirando de todo y de todos y dejando otra tarde para el recuerdo de quienes sentimos este club por encima de cualquier otra cosa. La grandeza de Mestalla abarca muchas cosas, pero muchas, y uno no puede más que estremecerse cuando lo mira, cuando lo escucha, cuando percibe cómo su respiración y sus latidos son el valencianismo en estado puro. Muchos deberían lavarse la boca con lejía antes de hablar de nosotros, pero, cuando se toca a la afición de este santo club y a su estadio, ni con aguarrás estarían autorizados a pronunciar nuestro nombre. Nunca. Jamás. Bajo ninguna de las circunstancias.

Y Peter Lim, menos tartas con nuestro escudo y mucho más pensar en hacer un Valencia grande; ya que la venta de las acciones es algo que ahora mismo está muy, muy lejos. El capital humano que hay en esta ciudad −y fuera, que el valencianismo no entiende de fronteras−, es bestial, y no se le puede menospreciar de esta manera. El sufrimiento padecido este año es intolerable, es denunciable y, sin duda, tendrá una fuerte repercusión social. Porque aunque sea obvio que apenas podemos influir en lo que pasa, eso no quiere decir que no podamos quejarnos hasta decir basta. Todo lo que ocurra el día del Espanyol me va a parecer bien. Todo menos que nadie quiera imponer su pensamiento sobre el de los demás. Porque eso, que no se nos olvide, sería ponerse a la altura de Meriton.