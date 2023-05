No vais a conseguir arrodillar a Mestalla

El racismo se debe condenar, sin ‘peros’ ni paliativos. Verter un insulto racista no está justificado ni existe ninguna provocación, por grosera que sea, que pueda atenuar la gravedad de una descalificación de esta índole. Y no se debería aceptar matiz alguno en esto. La campaña de desprestigio que está sufriendo el valencianismo por parte del hipócrita rodillo mediático madridista y sus acólitos -que silencian lo que sucede en el Bernabéu o tienen el armario lleno de muertos- no tiene nada que ver con la lucha contra el racismo, es más bien otro de los mil atropellos que los valencianos sufrimos por parte de la capital de España. Y si nos llaman racistas cuando no lo somos, no podemos agachar la cabeza ni arrodillarnos. Quieren que nos humillemos comprando un discurso único y no lo van a conseguir. Si a Vinícius le llaman «mono» nos tienen a su lado para denunciarlo y perseguirlo. Si Ancelotti y Vinícius nos llaman racista cuando no lo somos nos van a tener de frente. Mestalla no tiene porque consentir que le insulten.