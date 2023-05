Y Lim, en su mundo

Florentino ha decidido que este era el momento de cambiar la estructura arbitral y no ha encontrado mejor comodín que la lacra del racismo para activar su maquinaria. Un poderoso rodillo ante el que, ¡oh sorpresa!, se han acabado plegando Rubiales y tantos otros. Y un relato perverso en el que contra el odio no se hace otra cosa que fomentar más odio. Así que la solución a todos los males es el enésimo agravio contra Mestalla, no vaya a ser que a España se le escape el Mundial. ¿Que hay que legislar a la carta y sin precedentes? Ningún problema. Competición al rescate. Se indulta a Vinícius, al Valencia no se le da trámite de audiencia y todas las denuncias del Madrid son verdad verdadera. ¿Qué más da si se manipula, se invalida un acta arbitral o se llena de mentiras la resolución? Que vivan las lecciones moralistas. Los cánticos que suenan en el Bernabéu contra Guardiola o contra quien sea parece que ‘transicionan’ bastante mejor o no se escuchan tan claros.

denuncia a la generalitat Y mientras tanto, Lim a la suya. Que nadie se espere una respuesta contundente por parte del máximo accionista, tan torpe como de costumbre, a la gresca y cumpliendo, eso sí, con la amenaza de la que ya avisó Anil en los audios de llevar a la Generalitat a los tribunales: «Gracias, gracias, gracias y luego Germán Cabrera, ¡pum!». La demanda, de casi 200 folios, ya está servida y además bien aliñada con palos y culpas para todos, en especial al Ayuntamiento y la vicealcaldesa. Menos mal que está Baraja, porque además de un entrenador que está a punto de cumplir el objetivo, se trata de un extraordinario portavoz. Y que conste que esta vez, el Valencia de Valencia sí que ha estado a la altura, colaborando con la policía y manteniéndose en pie ante el tsunami desatado desde Madrid. En fin, que hay que defender a València de estos ataques sin miedo a nada ni nadie. Solo a que el Valencia no consiga los puntos pronto para salvarse matemáticamente. Porque, visto lo visto, son capaces de cualquier cosa y el partido de esta tarde en Palma de Mallorca tiene que ser el definitivo para olvidarse ya de esta temporada.