El mundo oscuro de los comités de la RFEF

El Comité de Apelación redujo el cierre parcial de Mestalla 5 a 3 partidos y rechazó la cautelar. Aquí va mi reproducción ficticia de lo que debió pasar en la reunión del comité: «Vale, nos hemos pasado de frenada, a los de Competición se les fue la mano, les quitamos dos partidos para que se callen un poco y para que no nos sigan acusando de ceder a las presion es de Florentino Pérez y así todos contentos, los del Valencia y los del resto del país que nos están acusando de maquinaría madridista y todo eso que dicen. Eso sí, de cautelar, nada. El domingo la grada de animación de Mestalla, cerrada. No vaya a ser que se enfaden los de arriba y nos vuelvan a acusar de que España es racista y todo eso que dicen. ¿Imagínate que la imagen de ese fondo lleno llegando a todo el mundo? No, no, de cautelar nada». No sé si esto es lo que pasó. Pero no creo que me haya equivocado mucho. El fútbol español funciona mal. Y si no que le pregunten a Diakhaby.