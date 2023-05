Preparados para todo

Ha llegado el día `D´. Ese que parecía tan lejano e inalcanzable. Llega la entrega 42 de esta larguísima liga en Segunda División, aunque puede que no sea la última. La probabilidad, así lo indica. La gran fluctuación que ha vivido el equipo durante esta campaña le ha dejado en una situación de debilidad respecto a la opción de conseguir el ascenso directo. Pese a las no pocas opciones que le ha ido ofreciendo la temporada y con la irregularidad que también ha acompañado a los rivales directos, el Levante fue dilapidando una a una cada una de ellas dando un paso hacia delante y medio hacia detrás. Cada aficionado seguro que recordará esos partidos en los que se quedaron puntos en el camino que nunca deberían haberse escapado. Las Palmas, Sporting, Ponferradina, Mirandés, Ibiza…son algunos ejemplos, pero hay más. Es cierto que en otros se sumó algo cuando el castigo pudo ser mayor. Málaga o Santander son una muestra, sin olvidar la visita a Villarreal del pasado fin de semana, en una salida que tenía visos de ser plácida antes de afrontarla y que abrió el abanico tanto, que estuvo muy cerca de suponer un nuevo disgusto en clave granota.

Fue una tarde, la de La Cerámica, agridulce. Lo mejor, y de largo, la nueva exhibición del poder de implicación que tiene la afición granota con los suyos. Aunque se suponía, el estadio groguet fue levantinista. El Levante jugó arropado por su gente, bajo ese abrigo que nunca se ha caído pese a los baqueteos constantes que se ha ido llevando durante estos meses. Decía la semana pasada que el principal enemigo del Levante era él mismo, y así quedó patente ante el cuadro amarillo. Pese a que los goles encajados por Las Palmas, Éibar o Granada fueron jaleados como propios, la puesta en escena granota, decadente por momentos, mostró la realidad sin persianas ni cortinas. Lo que parecía una situación controlada se transformó en una habitación de locura dando vida a un rival que no se jugaba nada y que durante algunos minutos opositó para aumentar el disgusto levantinista. El gol de Montiel suavizó los semblantes pero no borró el sentir de que una hipotética promoción está excesivamente abierta.

Y es que, aunque las opciones existen, ganar al Oviedo no da el billete seguro a la Primera División. Lo que parecía encaminado a tener un guion con el final idílico y romántico de retornar con los grandes ante el último rival con el que se consiguió el logro, y con el recuerdo del gol de Postigo, muestra una coyuntura en la habrá que mirar sí o sí a Granada y Gran Canaria, suponiendo que no habrá un nuevo tropiezo ante los carbayones, que visto lo visto, no entra en lo descartable. Pase lo que pase, la familia granota celebrará un día histórico o cogerá fuerzas para lo que tenga que venir, pero siempre con ese sentimiento imperturbable de apego incondicional a su club y al escudo. Con unos prolegómenos de guirnaldas, una atmósfera de Primera, el Ciutat está con unas ganas inmensas de vivir una fiesta, pero también es lo suficientemente maduro para saber que la misión no es fácil y que quizás habrá que reservar energías para lo que pueda venir. Sea lo que sea, a por ello.