Desde hace siete días en el Valencia todo se ha reducido a aquel episodio nefasto con Vinicius en Mestalla. Por el camino, una oportunidad perdida para certificar la salvación contra el Mallorca en un encuentro en el que el Valencia ni tan siquiera saltó al terreno de juego.

Apenas una ocasión por medio de Kluivert y de vuelta a la realidad de la pelea por la permanencia. Ese es mi gran miedo en el día de hoy. Con tanto ruido y tan historia que no toca, el equipo no puede perder el foco en una jornada en la que, eso sí, hay que salir con el cuchillo entre los dientes pero con más cabeza que corazón. No vale lo de especular pero sí hay que tener en cuenta que al Espanyol no le interesa en absoluto un posible empate y tendrá que arriesgar cuando toque.

Por eso, el Valencia debe jugar con el escenario de la misma manera en la que lo han hecho rivales con el equipo de Baraja en muchas ocasiones. Por eso, cabeza y sobre todo... más intensidad que en Palma.