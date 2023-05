Mayoría contra Lim

El gol de Lino in extremis condenó al Espanyol pero no salva matemáticamente al Valencia. Pese a la explosión de júbilo tras otro partido impresentable, una carambola aún podría condenar a los de Baraja al descenso. Remotísima, pero no imposible. Así que en una temporada marcada por las desgracias, habrá que seguir sufriendo para no despedirse en la última jornada con otra. Mestalla explotó y con razón en una jornada electoral trascendente tanto para el equipo como para el club y su máximo accionista. Y es que al pitido final le siguió un estruendoso «Peter vete ya». Lo cantó todo el estadio, a excepción de la grada clausurada por la decisión política de los comités y Florentino. Una injusticia con la que los habrá que vean una ley de la compensación en el gol anulado al Espanyol y el penalti no concedido en el descuento. Decisiones que salvaron a los blanquinegros de una derrota bochornosa. Una más. Pase lo que pase, llegar a la jornada 38 haciendo cábalas para no bajar es de lo peor que le ha pasado al Valencia en su historia. Otro éxito de la administración Lim, a cuyo rescate han tenido que salir dos chavales escondidos en el filial, sin duda el mejor acierto del Pipo en el banquillo. Javi Guerra y el goleador Diego López volvieron a empujar de un carro que pesa toneladas. Qué manera de sufrir. A sus cien años, Mestalla ya no está para estos trotes. Una lágrima.

Sufrimiento También va a sufrir en el playoff un Levante obligado a jugar de otra manera contra el Albacete. Y es que el ascenso, que se ha escapado por los pelos y patinazos inexplicables, no pasa por otro partido como el del sábado. Así que la vuelta de honor hay que entenderla no como una fiesta sino como un gesto hacia una afición cuyo papel fue impecable. Pese al «Quico vete ya» tras el gol del Oviedo, el Ciutat acompañó hasta la remontada de Wesley. En los próximos partidos habrá que darlo todo. Empezando por el banquillo, donde no se explica cómo Calleja no puso toda la carne en el asador. Y enhorabuena tanto a Paco López como a Helguera, de cuyos no retornos hay muchos que se siguen lamentando.