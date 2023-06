Si me engañas dos veces es mi culpa

El mercado de fichajes del Valencia asoma por el horizonte y el gran problema será para los que todavía crean en Meriton. Que pongan las excusas que pongan que es imposible confiar en que Peter Lim, Layhoon y compañía van a ser capaces de hacer bien las cosas.

Y no me vale lo de que criticar antes de ver lo que hacen es negativo. Como dice el dicho... ‘si tu me engañas una vez es tu culpa, si me engañas dos es mi culpa’. Y Meriton ya lleva engañándonos durante muchas temporadas como para creer que han aprendido la lección.

No lo han hecho y la mejor prueba es ver lo que hicieron en el pasado mercado de verano con eso de ‘es muy difícil mejorar esta plantilla’, como dijo Miguel Ángel Corona. Y ojo, igual le dijeron que es lo que tenía que decir, porque si de verdad lo pensaba el problema es doble. Por eso, el 1 de septiembre es la fecha que me viene a la cabeza como la única posible para hablar de lo que será el mercado del Valencia. Antes será ciencia ficción.