Meriton obliga a vivir días así al Valencia CF

Cuando llegó Meriton, Amadeo Salvo y compañía vendían que Peter Lim llegaba para salvar al club y para cambiar por completo la realidad de la entidad. Casi una década después aquí se encuentra el valencianismo. En una jornada 38 mirando a la clasificación y no precisamente al título. Tampoco a los puestos de Champions League y tampoco a los de Europa League. Al final, el descenso es la gran preocupación para una afición que con tantos disgustos que ha sufrido no le da ni para estar tranquila en una jornada en la que tienen que darse 200 resultados para acabar bajando de categoría. Y lo peor ya no es imaginar lo que se va a sufrir hoy si en algún momento del día los resultados te colocan a un paso del descenso o incluso dentro durante algún instante, lo peor es que el verano que se avecina de fondo invita a pensar bastante poco en el optimismo. En definitiva, Meriton sigue a lo suyo y la jornada de hoy es imperdonable tras una gestión nefasta de la entidad.