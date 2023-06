El Valencia encajó un gol antes casi de saltar al césped y durante mucho tiempo le tocó mirar al resto de estadios para que no se diera la combinación fatal. Llegaron a darse tres de los cinco casos para consumar el descenso a segunda división. Hubo que esperar a que apareciera Diego López otra vez en el minuto 71. Hubo que sufrir hasta el final. Estaba escrito. Desde que Peter Lim vendió a Guedes y Carlos Soler sin sustitutos de garantías. Desde que se confeccionó un plantel a base de cedidos. Desde que se falló en la elección del delantero centro. Desde que se tomó la decisión de nombrar a Voro entrenador hasta final de temporada. Desde que se decidió no reforzar al equipo en el mercado de invierno. Las cosas se han hecho tan mal esta temporada que era imposible no pensar en otro final. El equipo se salvó del descenso. Este año tocó ‘susto’. Pero con Meriton al volante tarde o temprano tocará ‘muerte’. No estamos para celebrar nada. Estaremos salvados cuando se vaya Lim.