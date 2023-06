Soñar es gratis y pensar en una victoria española en el Circuit de Catalunya era más que legítimo, especialmente con un pronóstico de lluvia que podía alterar el status quo que hace de los Red Bull los únicos dominadores de la temporada 2023 de Fórmula 1. Desgraciadamente, tras las 66 vueltas a la pista de Montmeló, nos quedó claro que ni Ferrari ni Aston Martin estaban en posición de optar al primer cajón del podio.

En Ferrari, Sainz había dado impulso a ese sueño al lograr una segunda plaza en parrilla y dejarnos a la espera de que cualquier imprevisto para el intocable Verstappen acercara a Carlos su segunda victoria. Pero en ritmo de carrera, el monoplaza rojo sigue sin el punch para plantar cara. Dentro del modesto resultado, para lo que se espera de los de Maranello, lo mejor para Carlos fue volver a estar muy por delante de Leclerc.

En Aston Martin, Alonso nos ha malacostumbrado a esperar un podio, pero esta vez las cosas se torcieron mucho antes del semáforo de salida: Fernando falló una curva el sábado en la crono, destrozó el fondo plano y se alejó mucho de comenzar en las posiciones de cabeza. Salir octavo fue una condena anticipada a no optar a una de las tres primeras posiciones, como así acabó ocurriendo. El asturiano lo dio todo para llegar al final de la carrera y alcanzar a su compañero Stroll al que, con sentido de equipo, decidió no atacar.

La derrota de Carlos y Fernando no fue contra Verstappen, que volvió a ganar. El holandés sigue machacando a Checo que con el otro Red Bull no puede seguirle el ritmo. Lo peor que tanto Aston Martin como Ferrari se llevarán de la pista de Montmeló es ver la vuelta de los Mercedes. Los de la estrella prepararon cambios para Imola, que no vimos por la cancelación de la prueba y que no fueron efectivas en el particular trazado de Mónaco. Pero en Barcelona sí brillaron y si creemos aquello de que “quien va bien en Montmeló, va bien en cualquier pista”, Hamilton y Russell empiezan a dar miedito en la lucha por esa segunda plaza. En Ferrari ya han intentado evolucionar con un nuevo suelo, pero ha sido insuficiente. Habrá que ver si las mejoras de los Aston Martin devuelven a Fernando a la batalla de ser el primero de los no Red Bull.