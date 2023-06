Imposible de olvidar

Se acabó la pesadilla. Punto y final a una temporada nefasta por la que lo mínimo sería pedir perdón y que pasará a la historia porque el Valencia CF evitó el descenso en la última jornada. Sin embargo, si Lim continúa a la suya, sin vender ni cambiar, no habrá más realidad que la de la lucha por la permanencia como pan nuestro de cada curso. Y no siempre saldrá al rescate un Baraja, un Javi Guerra o un Diego López, autor en el Villamarín del gol de la tranquilidad, para obrar el milagro. La permanencia es solo un alivio. Pese a los abrazos en el banquillo tras desaparecer la posibilidad de la carambola, no hay nada que celebrar. Todavía menos echando la vista atrás. En el mismo escenario donde hace cuatro años se levantó un título que le costó el puesto a todos sus artífices, esta vez se estuvo durante muchos minutos a solo tres goles de bajar a Segunda. Así que la verdadera salvación, que sería librarse para siempre de Lim, aún no se ha conseguido y pasa porque el valencianismo no flaquee ni vuelva a caer en la trampa de todos los veranos. Después de la peor temporada desde el 86, cosecha de buen paladar en Singapur, es inadmisible no levantar la voz con lo que se viene. Ventas al por mayor, más cedidos y, sin patrón que valga, algún capricho al estilo del de Cavani, un fichaje de Gattuso decepcionante del todo y con el que se debería pactar su rescisión de inmediato. Sin minutos en el partido decisivo, este mismo lunes habría que empezar con una catarsis profunda en el club y en la plantilla. Volver a fiarlo todo al entrenador y a un par de golpes de efecto será el enésimo error. Y eso que el Pipo tiene ahí mucho, muchísimo que decir... Mejor o peor, el equipo estaba muerto cuando llegó. Gracias por la resurrección.

Manos a la obra Sin Mestalla abierto cada dos semanas y gran parte del valencianismo desencantado, las próximas semanas y meses son un tiempo mortal de necesidad en el que lo peor que puede ocurrir es que no ocurra nada. Son muchos frentes abiertos, incluida la investigación de la Fiscalía, como para olvidarse rápido de lo indignante que ha sido todo.