De Primera, Vini, de Primera

Lo merecía el Valencia CF, pero lo merecía, sobre todo, su afición. Modélica y ejemplar, pese a lo que digan desde Madrid. Una afición de Champions, incondicional, que no falla y que, en esta agónica temporada, ha demostrado ser la mejor de España. Pero con diferencia. Incansable y resiliente. Persistente, resistente y tenaz. Incombustible. Sin lugar a dudas, la gran artífice de la permanencia. Lo dijo Baraja el domingo. Una afición que ha creído en su equipo. Y en su cuerpo técnico. De principio a fin. Kilómetros y kilómetros de carretera para ayudar a revertir una crítica situación provocada por una mala gestión y una pésima planificación. El valencianismo en masa despierta, afortunadamente, de una pesadilla con final feliz, en una temporada mala. O peor. Temporada de contrastes en la que el Valencia CF ha estado cerca de Europa, pero, también, del abismo de Segunda. El equipo blanquinegro necesitaba un punto, en Sevilla, para lograr la salvación. Y lo consiguió. Eso sí, con la fuerza de una grada de Mestalla desplazada, en bloque, al Villamarín. El Valencia CF seguirá en Primera. Y lo hará por méritos propios. Pese a Peter Lim y sus secuaces. Porque este equipo, señores, es de Primera. De Primera División. Con mayúsculas. Que se lo digan a Vini, por favor. Quizá lo ignora. El astro brasileño mostró dos dedos a la grada de Mestalla. Se equivocó. Le sobraba uno. El índice.

Lo del tándem Baraja-Marchena es otra historia. La leche. Cualquier adjetivo calificativo se queda corto para definir su hazaña al frente de un desangelado Valencia CF. Cogieron a un equipo en Segunda y lo dejan en Primera. Olé!. Y han reenganchado a la afición. Que no es poco. La han sumado a la causa. La unión con Mestalla es total. Baraja se ha convertido en un Cid Campeador para el valencianismo, un Jaume Primer el Conqueridor. Merece un monumento, por supuesto. Y la renovación. Se la ha ganado a pulso. Así lo considera, al menos, el 56´3% de los aficionados blanquinegros, que participaron, ayer, en la encuesta de A balón Parado, el programa de Levante TV que, en esta ocasión, contó con la presencia de los redactores del periódico Superdeporte, Rafa Jarque, Manel Juan y Rafa Esteve. Voto de confianza para el Pipo. El vallisoletano no dudó en dirigir a un equipo desnortado, a la deriva y sin rumbo fijo. Era el sueño de su vida. Le echó bemoles y lo hizo realidad. Su valentía, además, lo ha llevado a apostar por una cantera blanquinegra convertida en mina de diamantes futbolísticos. Rubén Baraja se inventó los fichajes de invierno, que Peter Lim no quiso cerrar. Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí han irrumpido, con fuerza, en el firmamento de Primera. Decisivos en el momento clave. Han resucitado a un Valencia casi muerto y lo dejan en su hábitat natural, en Primera.

Con la permanencia asegurada, es el momento del “Lim go home” y del “Peter vete ya”. El magnate de Singapur, que dirige el club con control remoto, se ha convertido en una auténtica trituradora de entrenadores, de proyectos y de ilusiones. Peter Lim está escribiendo la peor página de la historia de un Valencia centenario. Su único logro, hasta el momento, sumir al club en su mayor crisis institucional y deportiva. Lamentable. Futbolísticamente hablando, no da pie con bola. Interés, tampoco tiene. Y voluntad, mucho menos. Lo tiene fácil, Lim… venda.

El Levante UD, por su parte, mete la quinta con destino a Primera. Perdió el tren del ascenso directo, pero dirige el de la promoción. Pie y medio en la final. Los de Orriols golpean primero y lo hace con fuerza. Con mucha fuerza. Y con respeto. El mismo que le faltó al técnico del Albacete, Rubén Albés, cuando deseó, en los cruces, al conjunto granota. Tiro por la culata. Le sobró soberbia y le faltó humildad. Cuidado con lo que se pide... El Ciutat sentencia. Y, a veces, humilla.