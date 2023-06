Salvado pero hundido

El Valencia CF es de Primera División. Parece una perogrullada pero no es algo que pudiéramos asegurar hasta la fecha. Una permanencia que se ha fraguado en la última jornada y de una manera muy gris. Con un empate y mirando de reojo casi toda la jornada al resto de equipos. El Valencia CF se ha salvado de bajar, pero el club sigue hundido en la mediocridad.

Y es que, si no hemos podido estar tranquilos en todo el año, esta jornada no iba a ser menos. Primer minuto, primer error defensivo y gol. Un Betis que no se jugaba nada te hacía gol en la primera jugada de peligro. Fiel reflejo de una temporada mala, mediocre y sin ningún tipo de ilusión. Solo un Betis a medio gas pensando más en la celebración que en el partido y la valentía de los jóvenes Javi Guerra y Diego López hicieron que no acabara la cosa en drama.

Porque el Valencia CF tenía que haber ganado el partido y haber hecho los deberes desde el primer minuto, y no agonizar durante todo el encuentro. Primero hasta el providencial gol de Diego López, quien se erige como héroe de la salvación; y después hasta la finalización del resto de encuentros de los implicados en el descenso.

Eso sin contar la falta de implicación y tensión de futbolistas como Yunus Musah, que no debería vestir ni un segundo más la camiseta del Valencia CF tras la expulsión de ayer. El año pasado, en la misma ciudad, falló un penalti y la afición le arropó. Pero él, en lugar de devolver eso en forma de trabajo, se ha pasado un año viéndolas venir, sin estar en su mejor versión y pensando más en su futuro que en el del club que le paga. Comprometer al equipo como lo hizo con lo que se estaba jugando es para que no vuelva a lucir esa Senyera que no merece.

Pero que el equipo esté salvado no significa que no esté hundido. El futuro del Valencia CF pinta muy mal. Seguramente mucha gente pensará que este es el final de la pesadilla pero, sinceramente, esto no ha hecho más que empezar. Se marchan los cedidos, no sabemos qué va a pasar en el banquillo con Baraja y la dirección deportiva es un absoluto desastre viendo la planificación de esta temporada. Las falsas promesas están a la vuelta de la esquina y, por mucho que nos quieran regalar los oídos, yo ya hace mucho tiempo que no me creo nada. Venga de quien venga. Solo me creo a una afición que ha sido la que ha llevado al equipo en volandas y ha estado cuando más se le necesitaba.

Ahora es momento de salvar al club e intentar hacerles ver a esta gente que gestiona el Valencia CF que ya no hay más concesiones ni oportunidades. Deben entender que su tiempo en Valencia CF concluyó hace ya mucho y seguir es alargar una agonía que puede llevar al equipo a Segunda División. Es momento de intentar que se vayan, que Lim venda y que dejen a otra gente llevar esto. Porque el destino ha dado ya muchos avisos de lo que puede llegar a ocurrir. El futuro es preocupante si esto no cambia.

Porque no nos engañemos, no fue la pasada ni ha sido esta, pero puede ser la que viene visto lo visto. Porque el equipo está salvado sí, pero un poco más hundido cada año.