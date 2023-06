Baraja se muere por seguir en el Valencia, pero no de cualquier forma

Rubén Baraja no va a aceptar la renovación por el Valencia a cualquier precio. No va a plegarse a que se apele a su condición de leyenda como coartada para echarle todo el club a su ya machacada espalda, o para que tenga que ser él quien, junto a Marchena, haya de tirar de este pesado carro; y a ver si otra vez vuelve a sonar la flauta. Porque tengamos una cosa clara, pero muy clara: que nos hayamos salvado del descenso es un milagro de proporciones mayúsculas y, como muy bien avisó Gayà al acabar el partido en Sevilla (por cierto, el mensaje del capitán fue tan claro como el del entrenador), no podemos volver a jugar con fuego.

El Pipo ha conseguido hacer un núcleo fuerte y suyo, y ha apartado, poco menos que de forma natural, a aquellos que no estaban en condiciones de aportar nada al equipo. Ese proceso ha sido lo que ha sido, y no ha levantado ampollas de puertas para fuera, siendo este otro de los grandes éxitos de Baraja y Marchena para poder conseguir la permanencia. Eso era lo que tocaba en febrero de 2023, pero ahora estamos en junio y la situación no tiene nada que ver. Se puede confiar en él o no, eso ya es una cuestión del club, pero lo que no va a consentir el Pipo es que le tomen el pelo. Y la razón es muy sencilla: es tan valencianista como nosotros. Estaba sufriendo por el equipo antes de entrenarlo, y ha padecido aún más hasta que ha conseguido lograr el objetivo por el que se le contrató: dejarlo en Primera División.

Pero eso es una cosa y otra muy distinta es que acepte ser el conductor del camión que lleva al Valencia definitivamente al matadero. No, de ninguna forma, porque eso sería indigno. No por Baraja, por supuesto, sino por el que le encomendara tal labor a sabiendas de cómo terminará. No entro a discutir con nadie si Baraja debe ser o no el entrenador, sólo tengo mi opinión: y esa es que los 22 puntos conseguidos sobre los 51 disputados son poco menos que un milagro, y por muchos motivos. ¿Que hay quien lo ve como un fracaso? Doctores tiene la iglesia, pero lo cierto, lo indiscutible, es que nos ha salvado de bajar. Y en fútbol eso, normalmente, conlleva el premio de seguir. El elegido podría ser otro, otro que lo hiciera de la manera que fuera, ya sea bien o mal.

Pero ese otro no podría aportar una garantía que el Pipo sí puede aportar: su amor incondicional al Valencia. Para el Pipo el Valencia lo es todo y eso es garantía de que no va a colaborar en que el club vaya a peor, por mucho que le cueste. En cuanto a lo que él desea no hay duda, porque está en su casa, en el club de su vida. Sin embargo, con respecto a lo que necesita que pase para seguir, lo cual es muy diferente, primero hay que ver cómo y dónde están todas las partes. Los cedidos se marchan (veremos si alguien vuelve), los que acaban contrato no renuevan, ninguno, y, de los que tienen vinculación más allá del 30 de junio, es obvio que la mayoría no son aptos ni para un Valencia de media tabla. No es el momento de poner paños calientes. Gracias a Dios este fin de semana ya no hay partido y ya no hay por qué cuidar según qué aspectos.

Lo que vaya a pasar en el Valencia depende, como siempre, de Peter Lim. Pero esta vez no van a valer palabras sino hechos de verdad, cuestiones tangibles, y no un 31 de agosto en el que nada de lo que tiene que pasar pasa. Baraja no es como ninguno de los que han estado antes con Meriton. Él es el murciélago del escudo, siente el hierro como buen valencianista que es, y no va a consentir que se tire por la taza del water al equipo que le dio todo y por el que siente adoración. No sé qué piensa el máximo accionista, hace tiempo que dejó de importarme, pero, si tuviera un mínimo de sensatez, sabría que con Baraja y unos pocos más se podría empezar a construir algo que el valencianismo apoyaría. Pero lamentablemente estamos hablando de quien desde 2019 ha decidido destruir el club sin dar explicaciones. No, ya no me creo nada que no vea. Ya no.