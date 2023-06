Primas y no primos

Es una vergüenza y la demostración de la falta de exigencia con Lim que la plantilla celebrase la salvación. Y lo es tanto o más que después de haber manchado esta temporada el escudo del Valencia CF, muchos de los responsables vayan a cobrar un premio por ello. Resulta que el resto no, pero ellos sí que tenían motivos para comportarse como si hubiesen ganado un título.

Dentro de la profunda catarsis que debería estar ya en marcha, la limpieza en la plantilla no admite discusión. Un cambio en profundidad en el que es una broma que participe Corona y cuyo peso tampoco puede cargarse en exclusiva a las espaldas de Baraja. Bastante ha hecho el entrenador con obrar el milagro de la salvación con unos mimbres a los que no quedó otra que primar para que sumaran puntos por el miedo al descenso si no se hacía. Sin que sirva de precedente, no hay nada que reprochar a Meriton en recurrir a este bonus al que se condenan todos los clubes cuando están con la soga al cuello.

Pero sí que lo habrá, a expensas del máximo accionista, si la revolución empieza por no revolucionar nada. El Pipo ha dejado claro que no renovará de cualquier manera y ahora, en vísperas de la reunión para conocer qué se le propone, lo que hay que ver es hasta qué punto sigue siendo coherente y lo cumple. Más todavía en una tesitura en la que es él quien tiene más que perder una vez de regreso a la rueda. Cañizares o quien sea puede discutirle la valía pero no lo valiente que ha sido en la toma de decisiones, en especial con la fruta podrida. Los descartes y las suplencias son mensajes más potentes que los que pueda enviar cualquier agencia de blanqueamiento o un nuevo director de comunicación. Ya no es lo que se dice, ni siquiera cómo, sino lo que se hace.

Revolución

Donde sí se ha empezado la revolución es en el Valencia Basket con la salida de Mulero, el advenimiento de un nuevo organigrama deportivo y la salida de jugadores que tampoco han dado la talla en un año decepcionante. Un giro con el que es obligatorio que esté bien alineado Mumbrú. Tan solo así se justificaría su continuidad más allá del contrato.