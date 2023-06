‘Tornar’ va a ser cada año más complicado

Cada estudio, cada ranking y cada clasificación es más demoledora que la anterior. Meriton se cargó hace cuatro temporadas un proyecto ganador y desde entonces no ha hecho más que perder potencial: deportivo, económico, de reputación... Mientras tanto cada vez hay más equipos superándole, haciendo bien las cosas y tomando posiciones para los años venideros. Rellenar la brecha que se está abriendo con los Sevilla, Betis, Real Sociedad o Villarreal va a ser cada vez más complicado, ya no solo por la inoperante estructura del club, sino porque cada temporada así supone un importante descenso de los ingresos para temporadas futuras (por TV, patrocinio, competiciones...). Cuando se quiera reaccionar, andar lo desandado se hará muy cuesta arriba a pesar del potencial que tiene el Valencia por tradición y masa social. Alargar la sangría es un ‘lujo’ que ya no se puede permitir. O acabamos ya con la tiranía de Lim o, lo siento, pero no ‘tornarem’.