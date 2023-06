De deseado a temido

Superado el primer escollo ante el Albacete, el Levante ya aguarda el envite definitivo, el que conduce hacia la Primera División y en donde le espera el Alavés de Luis García Plaza. La eliminatoria ante el cuadro manchego mostró la cara de un equipo que toda una afición añoraba y deseaba, pero no todos esperaban. El Levante ha exhibido madurez para sobreponerse al gol que abría la eliminatoria en el Carlos Belmonte. Efectividad cuando más hacia falta y que tanto ha penalizado en la fase regular. Talento con jugadores que debían dar un paso al frente. Respeto a un rival que llegaba envalentonado y bravucón. Esto último merece un asterisco porque no ha sido mutuo, sobre todo por parte de su entrenador.

No quiero generalizar, porque el Albacete es mucho más que Rubén Albés, pero su inexperiencia se tradujo en una altanería fuera de tono que le ha labrado una fama de prepotente y porque no decirlo, de antipático. Su risa cargada de ironía en la previa del primer partido a la hora de deslizar que su rival predilecto era el Levante, le ha perseguido durante los dos partidos. Por mucho que se quiera limpiar y blanquear este hecho con la gran campaña que ha firmado el cuadro manchego, el fútbol suele ser implacable en muchas ocasiones, y en esta, lo ha sido sin ninguna concesión. El cuadro de Calleja ha sido el mejor durante los 180 minutos y ha vivido una eliminatoria mucho más plácida de lo que se podía esperar. Albés debe seguir aprendiendo. Es joven y posiblemente con futuro, y aunque un servidor no está aquí para dar lecciones, Albés seguramente ha aprendido que, aunque no lo sientas realmente, debes irradiar humildad ante todo y conocer al rival que tienes enfrente que en este caso es un club centenario, con jugadores de Primera y con la necesidad y el hambre de volver a su hábitat, la máxima categoría. Desconozco si quería influir más en sus futbolistas que en el rival, pero a nivel particular algo así me hubiera encorajinado algo más y desde dentro del vestuario granota, azuzó el orgullo de muchos. El resultado hay queda. No hay más. Albés se ha llevado un set a muchos kilómetros donde un modesto Alcaraz se prodiga en el mítico Roland Garros entre los grandes. Todo ello con un talante llano y ejemplar. A tomar nota.

Ahora queda el obstáculo final, el definitivo. Lo logrado ante el Albacete ya no vale más que haberse retroalimentado de confianza, de haberse insuflado del convencimiento de que a un nivel top el Levante es mejor de lo que hemos visto durante muchos partidos y de ser capaz de romper el muro de la ineficacia en la portería rival. El vestuario ha salido más que reforzado, pero para lograr el objetivo habrá que seguir la premisa del respeto y la ambición. El Ciutat ha creado una atmósfera de Primera, la afición volvió a hacer una ola muchos meses después y el seguidor se ha aferrado con ganas a su equipo, con la fe que de que en un año en el que se ha estado volteando tantas veces el estado de ánimo, ahora no se puede ir todo por la borda.

El Alavés aguarda este domingo. Un rival que como el Levante la pasada temporada llevó el disgusto a los suyos tras perder la categoría. Posiblemente sea la plantilla con más enjundia junto al Levante y en el banquillo, un técnico que al contrario que Albés seguro que hubiera preferido por muchos motivos no encontrarse con el conjunto granota. Los vitorianos fueron junto al Villarreal B, el único equipo que no rascó ningún punto al Levante en la liga. Ahí lo dejo.