Lim pierde la categoría todas las temporadas

Solo hay una cosa peor que descender a segunda división por un mal año, perder la categoría temporada tras temporada. Es lo que le está pasando al Valencia de Peter Lim. El máximo accionista ha permitido con su dejadez y su conformismo que el club haya pasado en los últimos diez años del tercer puesto al quinto en la clasificación histórica del fútbol español. Duele hasta escribirlo, pero el Sevilla ya está por delante. Y lo más peligroso, hay clubes que están haciendo bien las cosas y están recortando poco a poco las distancias desde atrás como el Villarreal, la Real Sociedad o el Betis. El Valencia se salvó en el Villamarín en la última jornada, pero no estará salvado hasta que Meriton se vaya. Las malas gestiones acaban pasando factura tarde o temprano. El Valencia consiguió el milagro en el 83, pero en el 86 descendió. El fútbol le dio tres años de vida. Lo mismo que le ha pasado a otros clubes en la historia. El valencianismo lo sabe. Por eso no puede quedarse en casa el 21-J. No queda otra que salir a protestar.