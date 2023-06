Una temporada más lejos de los ‘rivales’

El Valencia, viendo la clasificación histórica, debería mirarse con los Atlético, Sevilla y compañía. Unos se clasifican con facilidad en tercer lugar y compiten en todos los sentidos y en el caso hispalense, a pesar de su mal año en LaLiga, juegan finales de Europa League y las ganan. Más allá de la final de la Copa del Rey del curso pasado, las últimas campañas en LaLiga y la mayoría de los años de Meriton, son la muestra de que el Valencia CF ya está en otra dimensión. Pero no en positivo. La realidad es que en Mestalla ahora se mira hasta con envidia lo que hacen equipos que hace no tanto estaban bastantes filas por detrás de lo que sucedía en València. El mejor ejemplo es Osasuna, un club que el año que viene podrá bajar el nivel, que dentro de dos igual no está con esta competitividad, pero que está haciendo las cosas con una estructura definida. Y eso en el fútbol no es garantía de éxito, pero como mínimo te pone más cerca del mismo.