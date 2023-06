Cruzando los dedos

Conscientes de que con Meriton la iban a necesitar, a todos los entrenadores recientes del Valencia CF les hemos deseado la mayor suerte del mundo. Desgraciadamente ninguno la ha tenido. Ni siquiera Gattuso, pese a llegar avalado por Lim y en teoría con el poder que solo tuvo Nuno. La trituradora no perdona y nadie se ha salvado de la quema ni de que le mintiesen. Así que ojalá Baraja sea el primero y que surta efecto su empeño en protegerse de que no se le rían en la cara.

El Pipo se propuso no renovar sin fuerza, ha retorcido la negociación y hasta se ha resistido a vender la piel del oso una vez que hasta el club lo había dado por cazado. Pero optimismo, cero patatero. La realidad es que con Cenk no ha pinchado ni cortado, que tanto Corona como Solís no son Layhoon y que ni siquiera Layhoon, por mucho que ella se autonombrara, tampoco es Lim. La ausencia ya no de la presidenta sino de cualquier atisbo de estructura deportiva hace que la renovación del entrenador sea una patada adelante y además por las dos partes. Mal comienzo. El club puede decir misa pero sabe que, firme lo que firme, no puede garantizarle al míster lo que pide.

Y Baraja, sin entrar siquiera en si se lo merece por milagrosa que haya sido la permanencia, sabe también que son incontables los soldados caídos en el intento de cambiar las cosas desde dentro. De momento se ha salvado de la protocolaria visita de vallasaje a Singapur, lo cual se ha demostrado que no es malo ni bueno sino del todo indiferente. Y ahora tiene por delante el encaje de bolillos de limpiar de malas hierbas la plantilla y de construir otra con 15 millones de euros en negativo de fair-play desde el minuto cero.

Para más inri, sin trabajo adelantado en el mercado de fichajes y con cuatro de los mejor pagados en la puerta de salida porque no los quiere. Alguien tendrá que negar a Kiat, porque de Europa nada. El ‘proyecto’ de mínimos que arranca con un Corona no destituido sino reforzado pasa inevitablemente por salvarse. Punto. Y eso no tiene que ser el Pipo quien salga a decirlo. Bastante tiene él con llenar el vacío de Marchena y ponerse a la faena con el resto de sus técnicos.