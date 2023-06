Falta un equipo entero para el próximo curso

El acuerdo con Baraja se ha resistido en el tiempo por muchos factores pero la realidad es que más allá de Meriton incluso, y yendo a analizar al Valencia CF, un club de la talla del de Mestalla no puede empezar otro año más con tantas dudas como está demostrando. Ya no solo con el técnico, sino también con el mercado, con los que saldrán y con los que vendrán. Con cuáles son las grandes necesidades, con cómo será de posible firmar algo de nivel después de un año jugando con el descenso y en el que la crítica ha sido bastante escasa. Es más, en enero Corona ya recordó aquello de que no había ninguna posición especialmente ‘coja’ y el tiempo no solo no le ha dado la razón, sino que ha demostrado que no hay ninguna que no lo esté. A partir de ahí toca reforzar cada una de las posiciones y no solo con fondo de armario. Falta un central titular, un delantero, dos extremos y uno o dos centrocampistas de nivel. En definitiva, falta un equipo entero.