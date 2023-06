La fuerza de Rubén Baraja como entrenador del Valencia

El entrenador del Valencia 23/24 será Rubén Baraja, y eso me genera dos sensaciones irremediablemente enfrentadas. Por un lado siento una inmensa alegría y un gran orgullo, porque es mi amigo y sé lo mucho que deseaba este momento, y, por otro, unos terribles escalofríos pensando en que a sus antecesores los han engañado de forma sistemática, incluso a quien era cliente de Jorge Mendes, lo que me hace cultivar un miedo pavoroso. A una leyenda intocable de este club no deberías de poder hacerle eso de ninguna de las maneras.

He hablado con Rubén mucho estos días. Pero no para que me contara nada. Nuestra relación protagonista-periodista hace años que es otra cosa. Le hablaba a mi amigo, siendo los dos del Valencia. Sin fuerza no podía renovar, de ninguna manera, porque «estarías condenado, lo sabemos los dos. Y eso en Valencia, en tu ciudad y con tu equipo, no lo vas a consentir. Tú vas andando por la calle, y… eso no. Eso sí que no». El extracto es textual, de hace unos días; yo siempre digo lo que pienso y del mismo modo actúo. La fuerza de Baraja como entrenador del Valencia es dejar bien claro (y por supuesto por escrito) que si hay una mentira, que si le engañan, que si no se cumple lo pactado, coge la puerta, cruza el río y se va a su casa. Y ojalá que no, pero, si eso sucediera, todo el valencianismo se echaría encima de Meriton. Todo sin excepción. Porque, y nadie pondrá esto en duda, el Pipo es el clavo ardiendo al que nos vamos a coger todos como si no hubiera un mañana de cara a la próxima campaña. Y no vamos a tolerar que se le maltrate de forma alguna.

Rubén ha estado siempre tranquilo, porque él es tranquilo. Lo estaba antes de firmar en febrero, tan tranquilo estaba como seguro de que no tenía ninguna duda de sacar aquello adelante. Ha estado tranquilo cuando las cosas se han puesto en llamas, cuando había problemas internos muy gordos, los cuales se han gestionado con total discreción. Ha estado tranquilo en el momento en el que todo parecía cerrado pero faltaban puntos y mientras todos ya casi estábamos en otra cosa. Y ha estado tranquilo mientras negociaba seguir con el Valencia, porque tenía claro que o era a su manera o no era. No soy objetivo, porque por encima de todo es mi amigo, pero sé muy bien que la mejor versión del Baraja entrenador será en el Valencia; desde hace muchos años que estoy convencido de ello.

Nuevo camino

Empieza un nuevo camino para el entrenador. Lo conseguido hasta ahora no se lo pone ni él en el haber, ya que salvar al equipo del descenso no es algo de lo que se pueda presumir. Empieza una aventura y va a ser muy dura, ni de lejos un camino de rosas. Una andadura en la que todos vamos a sufrir y mucho (y hay muchas formas de sufrir con este club que tenemos hoy), pero en la que el mando lo va a tener un valencianista de Valladolid que siempre va a poner al Valencia por delante de absolutamente cualquier otra cosa. Y supongo que todos sabemos lo importante que es eso.