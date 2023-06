Con Meriton todo baja. El presupuesto del club, el nivel de la plantilla, el potencial competitivo del equipo, los ingresos económicos o la capacidad deportiva para fichar en el mercado. También la ilusión de la afición. El Valencia de Peter Lim lo rebaja todo. O casi todo. El club ha mantenido los precios de los abonos para la próxima temporada. No los han subido, pero tampoco los ha bajado a pesar de la caótica gestión de la propiedad que casi arrastra al equipo hasta segunda división.

El valencianismo se merecía una pequeña reducción en el precio de sus abonos después de una temporada en la que sumó más que nadie por la permanencia del equipo. No hubiera estado mal un guiño. Como los autobuses gratuitos de los últimos desplazamientos. Los ejecutivos de Meriton deberían saber que no es lo mismo disfrutar de un Valencia en Europa que sufrir con un Valencia que agoniza al borde del descenso. Aún así, Mestalla se llenará. No es cuestión de dinero. Se llama sentimiento. Peter Lim nunca lo entenderá.