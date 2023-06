De playa o pancarta

Nadie como Libertad ha sabido canalizar el descontento y convertirse en un azote contra Lim. Un trabajo encomiable en el que vale que no todo ha sido perfecto. Y en el que es inevitable que no haya veces en las que cunda el desánimo, en especial viendo cómo la agonía de la permanencia disolvía el espíritu de las protestas. El cansancio pasa factura. Y eso que aun así, con la temporada finiquitada, vuelta a la carga el sábado con una nueva manifestación. Esta vez con mensaje para las instituciones, a las que el acuse de recibo les va a llegar en pleno trasvase de poderes y con la siguiente ronda de elecciones en la cabeza. Aunque no había día bueno para convocar al valencianismo, el elegido es uno de los peores. El 40 por ciento de los encuestados en nuestra web no se muestra por la labor. Aunque no es problema de los levantinistas, el ascenso en Orriols puede terminar de quitarle el foco a una manifestación que tendrá difícil alcanzar la misma repercusión que las anteriores. Así que aun en el caso de que pinche la convocatoria, se equivocará y mucho quien lo use como termómetro de la resignación existente en Mestalla, donde ocurre algo parecido con la campaña de abonos. La afición está ahí, contra viento y marea al lado de su equipo, aunque se lo hagan pagar a precios de Champions. Y hace ya mucho que dictó sentencia, por más que ahora que se viene cambio de ciclo, los políticos miren para otro lado por si escampa o tira más la playa que la pancarta... Las acciones de Libertad son necesarias pero no suficientes. Hacen falta más cosas. Y son muchas las oportunidades de agitar el avispero. Por ejemplo en la Ciudad de la Justicia. Hay una investigación en marcha en la Fiscalía que no debe quedar en nada.

Fichajes Que el Valencia CF no pueda ni plantearse entrar en la pugna por Kluivert sería para que Lim se lo hiciese mirar. Pero ya se sabe que eso no va a pasar. El máximo accionista está a otra cosa mientras la vida pasa y Kangin acaba en el PSG después de que Mendes lo estuviese subastando al Atlético o la Juventus cuando aún tenía contrato aquí. En fin.