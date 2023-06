Enhorabuena Peter

Sin que sirva de precedente, esta vez hay que felicitar a Peter Lim. Enhorabuena. Porque para el Valencia CF, que se ha salvado de milagro, por supuesto que no. Pero para el máximo accionista, Corona es el mejor director deportivo posible. Además, con diferencia. Así que desde aquí, todo nuestro reconocimiento a una decisión con la que se va de cara y no se engaña a nadie. Nada de caras nuevas, revoluciones o promesas como la de volver a Europa que hizo Kiat que no se sostienen. Más de lo mismo. Premio a los empleados del mes, entrevista, foto oficial, a continuar sin invertir ni uno, que los cedidos sean Kluiverts en vez de Moribas y que Baraja tenga suerte. Mucha. Muchísima. Toda la del mundo. Eso sí, el Pipo nunca podrá decir que lo han engañado. Quilón, viejo zorro, ha sabido jugar sus cartas y con las dos temporadas fijas de contrato ha hecho de la necesidad virtud. Poco más que sacar en claro que no sean esas declaraciones en la radio del club avisando de que hay que «afinar» en la plantilla. Qué menos. Ni qué más. Autocrítica, cero patatero. Garantías, las que nos quieran contar. Y a deshojar desde ya el calendario. Se admiten apuestas, con contrato hasta 2025, de qué pasará durante la pretemporada de este verano. El mercado de invierno, la especialidad de la casa, está lejos. Lo que asoma a la vuelta de la esquina es el de verano, que ha empezado fuerte con lo de Kangin. Una operación, como cuando se marchó libre, con porcentajes para todos menos para el Valencia.

Soledad Habrá que ver cómo envejece el posado de entrenador y director deportivo. Layhoon brilla por su ausencia, téoricamente para darle lustre al ‘management local’, el último término que se retuerce para justificar un ‘reset’ que, a la vista está, es de máxima profundidad. Sin embargo, en la práctica la presidenta ni está ni hace tiempo ya que se la espera. No es su ausencia, sino la de Marchena, la que va a sentir el Pipo... Así que más les vale a Corona y al resto del ‘management’ no volver a dejarlo tirado en los momentos críticos viajando a Singapur, mirando para otro lado o metiendo la pata.