Juega Mestalla, pagamos todos

Helado, indignado y muy decepcionado. Así es como me ha dejado la campaña de abonos «Juega Mestalla, jugamos todos» que el Valencia CF sacó esta pasada semana para la temporada 23-24. Una campaña reciclada de la pasada donde vuelven a apelar a un sentimiento de pertenencia pero sin dar nada a cambio.

Porque después de un año convulso en lo deportivo, con mucho sufrimiento y donde has salvado la categoría in extremis gracias -en gran parte- al apoyo de tu afición, no tienes ni un solo gesto con ella. El club se escuda en que «congela los precios», pero no es del todo cierto ni tampoco me parece gesto suficiente después de la calamitosa temporada pasada.

En primer lugar sí que hay zonas en las que se suben los precios para «adecuarlas con el resto de zonas del estadio», con lo cual no congelas los precios por completo. Pero es que no subir los abonos es lo mínimo que se espera después de tan mala temporada. Sobre todo teniendo en cuenta que son los mismos precios que cuando el Valencia CF jugaba en Europa -pero sin partidos de europeos, claro-. Más allá de eso, no hay ninguna promoción de entradas, ninguna novedad interesante, ninguna ventaja que no haya habido ya, ninguna motivación extra… ¡Y encima parece que te hacen un favor al «congelar» los precios o al dejarte financiarlo!

¿Dónde quedó esa carta en la que el club pedía disculpas y daba las gracias a la afición? ¿Dónde queda aquello de que iban a cambiar? Engaño, pena y rabia una vez más.

Y es que siento una profunda decepción y desilusión. En el Valencia CF trabaja gente brillante en algunos departamentos, pero cada vez tengo menos fe en que quieran cambiar las cosas desde dentro. Ya no sé si es dejadez, falta de recursos o que, sinceramente, están tan de vuelta que les da igual y solo quieren sobrevivir.

El spot es un reciclaje más de las imágenes que hemos visto en infinidad de ocasiones estos últimos años. Las mismas tomas de siempre editadas en diferente orden y que ya pasan sin pena ni gloria. Vídeos y recursos que, por cierto, se acabarán terminando si no hacen algo para cambiar los recibimientos en Mestalla, donde es vergonzoso que a la afición del Valencia CF no le permitan acercarse al autobús y en otros clubes puedan arropar a los jugadores hasta casi la entrada al terreno de juego.

Dejando eso a un lado, no se han dignado en utilizar nada diferente, llamativo o que ilusione. Reciclan el ‘leitmotiv’ del año pasado y lo chutan esta campaña. Al final la afición anima, juega pero sobre todo paga como si estuviera en Champions. Ni una novedad más allá de NFC, radiofrecuencia o pases multitemporada que poco o nada inciden en lo que realmente importa al aficionado: Ilusión, resultados y economía.

Y encima es que no saben jugar con los tiempos ni entienden el sentir de los valencianistas. En una semana en la que tienes que escuchar a una afición que sale a manifestarse a la calle, haces oídos sordos por completo a esos miles que piden una solución y crees que con el anuncio de la renovación de Baraja está todo hecho. Pues no. Esto ya no es solo fútbol, es cuestión de sentimiento y de defender unos colores que a mucha gente le cuesta mucho esfuerzo.

Juegan con la baza de que el aficionado de Mestalla es muy de su equipo y muy del sentimiento valencianista. Que no va a abandonar nunca a su escudo y que no les van a tirar de su casa que es Mestalla. Pero ya basta, no todo vale para cuadrar caja.

El Valencia CF siempre ha sido un equipo que ha intentado sorprender en su campaña de abonos con mayor o menor acierto, pero siempre queriendo hacer cosas y tratando de innovar. Este año con mayor motivo debían ajustar más los precios, sorprender al socio e intentar ilusionar de algún modo. Eso sí, les voy a dar la razón en una cosa, la campaña de abonos ha sido como el equipo en liga: cutre y decepcionante. La realidad es que «juega Mestalla y pagamos todos».