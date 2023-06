El mercado más importante en años

El Valencia hace tiempo que está empeorando la plantilla y cada vez cuesta más encontrar activos importantes que puedan suponer ventas muy millonarias. Con Mamardashvili y Yunus Musah, este último a pesar de su malísimo 2023, parece que se agotan algunas de esas plazas de jugadores que dejarían una buena suma de dinero en caja. Porque una venta de Gayà sería durísimo y con Almeida parece que mínimo habría que esperar un año.

En definitiva, el Valencia tiene que aprovechar muy bien lo que hace con el dinero que ingresará en un verano en el que tan importante es afinar el tiro con las compras, como acertar con los jugadores que aterrizarán en Mestalla. Es una obviedad, pero no tanto si se analizan algunas de las compras realizadas en los últimos años o las fichas ‘regaladas’ a jugadores no tan importantes en cuanto a rendimiento como Cavani. Y es que en este Valencia de mínimos no se puede tirar billetes sin asegurar que sirva para lograr puntos.