¿Quién mueve ficha?

Basta con leer entrelíneas en las declaraciones de la nueva alcaldesa cuando diferencia entre el Valencia CF como institución y Meriton como propietario. Catalá y Mazón, han llegado a sus cargos en el Ayuntamiento y la Generalitat, respectivamente, con la lección aprendida. El mensaje de Alegría y los miles de manifestantes fue contundente y eso les obliga a que cualquier precaución vaya a ser poca en la negociación definitiva del convenio para los dos Mestallas. Sin embargo, a base de declaraciones ambiguas y a la espera de la unanimidad prometida, Lim empieza a frotarse las manos. Y es que , salvo que alguien lo remedie con un movimiento judicial o desde la investigación en la Fiscalía, el máximo accionista va a tener lo que quería. Con el apoyo una vez más de Tebas, mucho va a tener que apretar Libertad VCF en estos dos meses que quedan hasta que haya Liga y partidos para mantener alta la tensión. Difícil misión que exige audacia e imaginación. Y empeño, mucho empeño, en una tarea que puede llegar a ser muy poco o nada gratificante. La suerte aún no está echada y el verano seguro que va a ser movido. La afición renovará sus abonos, pese a lo poco apetecible de los precios y la campaña. Y en la mano de Baraja estará que un proyecto que ha empezado torcido poco a poco se vaya enderezando. Con las esperanzas justas en el mercado, la limpieza de la plantilla, si es en profundidad, podría valer por sí sola de reclamo.

Travesía

La factura del Alavesazo es que el Levante UD ha involucionado una década y pico. Un paso atrás que lo condena a reinventarse por culpa del boquete de habérselo jugado todo a una carta para volver a Primera. Se vienen temporadas duras, una travesía que ojalá no sea por el desierto pero que obliga a la perfección deportiva para no bajar de nivel. Por eso es tan importante no perder tiempo. Miñambres ha fallado en las decisiones claves y Calleja, pese a las lesiones, no le ha sacado jugo a la plantilla. Ambos deberían dimitir. Y a la espera de que Quico mueva ficha sobre si se queda o se va, que como Valiente surjan alternativas por si las moscas.