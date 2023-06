Esta película ya la he visto demasiadas veces

Cualquier aficionado afronta el mercado de fichajes con ilusión de ver los refuerzos de su equipo. En València hace tiempo que no funciona así. El verano da vértigo. Miedo incluso. Meriton ha acostumbrado al valencianismo a que hay que despedirse de los mejores jugadores a cambio de incógnitas o futbolistas que estarán de paso.

Ese será el guion de este verano. Posiciones a reforzar hay muchas, por no decir todas. Pero conociendo la economía del club hay que priorizar. Primero se producirán ventas. Siempre hay ventas. A pesar de que ya no queda ningún gran nombre en Mestalla, hay jugadores en el disparadero y algunos harán las maletas, quieran o no. El dinero que se saque por ellos debería ser reinvertido en fichajes, pero el guion esperado no es siempre el que se cumple. Yo esta película ya la he visto varias veces y nunca termina con Corona, LayHoon, Lim o quien sea presentando un fichaje ilusionante. A recurrir a cedidos y jugadores ‘tirados’ de precio.