Primera espera

Caprichoso es el destino. Y cruel. El futbol, también lo es. El Levante UD seguirá en Segunda. Un año más. Desgraciadamente. La gloria del ascenso quedó en nada. El sueño de Primera se desvaneció en segundos. En un abrir y cerrar de ojos. Una mano involuntaria de Rober Pier. Un penalti en el último minuto. Y una derrota agónica. Valía empatar en la prórroga, pero tocó perder. Dramático. Los últimos instantes del partido contra el Deportivo Alavés dinamitaron toda una temporada. Final angustioso, triste y desolador para una afición ejemplar, que arropó a su equipo y llenó el Ciutat en una noche negra. El Levante está de luto. Subir a Primera no era una posibilidad, era una obligación. Y no se dio. Injusto. O quizá no. Porque el ascenso del Levante no estaba en la promoción. Pasaba por la fase regular. Lo tuvo en sus manos y lo dejó escapar. En varias ocasiones, además. Jugó con fuego. Y se quemó. Se apostó por el empate y tocó derrota. Es lo que tiene especular. Y jugárselo todo a una carta. Como hizo Calleja. Autocrítica. La pidió, ayer, el redactor de Superdeporte, Pablo Martínez, en el programa de Levante TV, A Balón Parado, un espacio en el que, en su última edición de la temporada, también participaron los periodistas Rafa Jarque y Rafa Esteve. «Nadie merece perder de una forma tan cruel -apuntó Pablo Martínez-, pero, cuando sales a empatar el partido y a dejar pasar 120 minutos, no mereces subir. Es el resumen de una temporada en la que el Levante ha firmado muchos empates y le ha faltado ambición en partidos que podía haber ganado». Mayor claridad de ideas tuvo el Deportivo Alavés. El equipo vasco no dudó. Necesitaba la victoria y la consiguió. Acorraló al Levante, buscó el gol y lo marcó. Jaque mate. Luís García ganó la partida. Cuatro ascensos en su palmarés. Sabía el camino. Y tenía un plan. Logró el objetivo. Calleja, no. El técnico levantinista no supo. O no pudo. Pecó de conservador. Y de conformista. Demasiado temor. Los jugadores lo intentaron, pero no salió. Pocos reproches hacia ellos. De la culpa, la menor parte. Porque el ascenso a Primera no se perdió en Vitoria. Ni en el Ciutat. Se perdió en las primeras jornadas de liga. Incluso antes. El proyecto deportivo empezó mal. O peor. Nafti fue un error que duró nueve partidos. Tiempo perdido. La afición mira al palco. Y al banquillo. «Todos tienen parte de culpa en esto -señaló Rafa Esteve. Entiendo que Javi Calleja sea el máximo culpable de esta hecatombe. Entiendo que los jugadores también tengan un porcentaje de culpa considerable. Entiendo que Quico Catalán, como máximo exponente, sea uno de los máximos culpables, pero me sorprende que la afición no señale tanto a Felipe Miñambres, porque, al fin y al cabo, ha hecho una plantilla con lagunas y su primera gran decisión, Mehdi Nafti, fue totalmente errónea. Tenía una gran cantidad de opciones para elegir y optó por un entrenador con muy poca experiencia en Segunda División y sin experiencia ascendiendo equipos». Se abre ahora un tiempo de decisiones importantes. Y contundentes. Es momento de depurar responsabilidades. Porque quedarse en Segunda, se mire como se mire, es un fracaso. Rotundo. Y también un problema. Económico y deportivo. Tesitura complicada. El club tiene que reconstruirse. Y no será fácil. El mes de julio asoma y el tiempo apremia. Veremos... De momento, toca levantarse. Y renacer. Unidos, eso sí. Porque Primera espera.

El valencianismo, por su parte, alza la voz contra Peter Lim, pero el magnate de Singapur necesita sonotone. Oye, pero no escucha. Como los jugadores del Real Madrid, que no distinguen entre «tonto» y «mono». Faena tiene el otorrino. La última salida de tono, la de Rodrygo Goes. El brasileño es otro de los futbolistas que se pierde en acusaciones falsas de racismo contra una afición modélica y ejemplar, la de Mestalla. El delantero pidió disculpas (le honra) a esa misma afición que, el pasado fin de semana, tomó las calles de Valencia para reivindicar apoyo institucional a un club, a un escudo y a un sentimiento. «Fue un éxito -comentó Rafa Jarque. La afición demostró que está muy por encima de la persona que manda en la entidad. Se merece un sobresaliente. Está demostrando que es una de las mejores aficiones de España y, también, de Europa. Veremos si se produce alguna ligera reacción en Singapur y en Valencia y cambian las cosas este verano. Aunque no confío». Yo, sinceramente, tampoco. Al menos, a corto plazo. Aún así, la esperanza no se pierde. Y soñar es gratis. Soñemos. Pero a lo grande.