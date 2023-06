Frenos y gasolina: esas son las dos piezas que tradicionalmente suele cobrarse la pista de Montreal. No sabemos cuál de las dos, si no las dos, afectaron al Aston Martin en Canadá a mitad de carrera e impidieron ser más agresivo al monoplaza verde. A pesar de todo ello, Alonso volvió a hacerse con la segunda plaza.

La victoria, la número 100 para RedBull, cómo no, fue a parar a manos de Verstappen. Solo un despiste a pocas vueltas del final podría haberle hurtado el triunfo al holandés, pero ni con esas. Lo bien cierto es que esta vez Max no se escapó tanto como en otras ocasiones.

El menor rendimiento del Aston en Barcelona y el resurgir de los Mercedes en el anterior gran premio parecían hacer pensar que el sueño de seguir viendo al asturiano pisando podios estaba en peligro. Pero las mejoras llevadas al Gilles Villenueve funcionaron y cómo funcionaron. Alonso pudo luchar en pista, adelantar a Hamilton y recuperar la segunda plaza perdida en la salida. El coche tiene ritmo.

Nos quedamos sin saber si fueron los frenos o el consumo lo que obligó a Fernando a conservar la mecánica. Y lo hizo al punto de temernos que Hamilton volvería a pasarle. Pero el coche del español aguantó y Lewis no pudo ni acercarse a distancia de DRS. No fue una batalla fácil ya que en su última parada en boxes Alonso debió montar gomas duras, las únicas frescas que le quedaban. Hamilton le acechó con unas medias, pero no pudo con el español.

Nos quedamos también sin saber qué hubiera sido de Max si Alonso no hubiera tenido que conservar mecánica. A algunos le sonará a bravuconada oír a Fernando decirle a su box por radio antes de los problemas: “Quiero ganar esta carrera”, pero eso anunciaba que el bicampeón sabe que la distancia entre él y el RedBull se acorta a medida que avanza el mundial. La próxima carrera en Austria, en casa de RedBull, nos dará otra oportunidad de ver si finalmente a Verstappen le cuesta sudar una victoria en este 2023.