El Valencia, representado por muchos miles que lo sienten, se tiró a la calle el pasado sábado para decir, otra vez, que está harto de Peter Lim y su forma de hacer las cosas. Se lo quiso decir al Ayuntamiento, a la Generalitat y a CaixaBank, tres actores importantes sin duda, pero que realmente no pueden hacer nada más que observar y velar por que se cumpla lo pactado, puesto que lo contrario representaría un intervencionismo de dudosa legalidad, y que ya la nueva alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha dejado claro que no piensa utilizar. «El Valencia vive la realidad perversa de la ley de sociedades anónimas deportivas, que pone lo que pone, e imposibilita una intervención», decía Catalá a comienzos de semana, dejando claras muchas cosas.

Aquí nadie es ajeno a lo que piensa el valencianista mal llamado ‘de a pie’, porque está muy claro, porque se ha dicho muchas veces, porque se ha dejado Mestalla vacío en varias ocasiones y porque ha salido a la calle en distintas oportunidades de forma masiva. Aquí el problema no es ese, aunque existan aristas motivadas por el intento de implantar un pensamiento único. Seré claro con algunos temas. Hace mucho que no entiendo la postura de varios dirigentes de Libertad VCF; y eso siendo educado. Es un extremo de «o conmigo o contra mí», que es lo que hace que no haya una unión real en torno a un movimiento que es más que necesario. Porque debe haber una oposición organizada y que tire en el mismo sentido. Esté Peter Lim o el que venga después. Con un ‘extraño’ vamos a tener que convivir siempre, y lo que hace falta es estar organizados y bien avenidos, que es lo que no estamos.

La manifestación del sábado fue un éxito, y me da igual que fueran los 6.000 que dice la policía o los 15.000 que dicen los organizadores; eso es lo de menos. Querer engordar algo sin que haga falta no lo entiendo, pero allá cada cual. Saber gestionar este éxito, que, repito, es lo que significó ese movimiento, es lo que siempre trae pegas, porque se empeñan en que así sea. Entiendo que recibiré insultos por esto, por decir lo que pienso, pero eso sólo me dará un poco más la razón sobre lo que acabo de argumentar. Libertad VCF es algo muy necesario, pero gestionado de una forma totalmente distinta, y por algunas personas distintas. Y sobre todo, más allá de estas cuestiones que no dejan de ser menores, no podemos perder el foco de la solución real y verdadera a todo esto. Hace falta un comprador, alguien que venga y le pague a Lim lo que pide y se termine este asunto. Y eso no va a pasar hasta que el Valencia, EL VALENCIA, firme el convenio por el futuro estadio y las máquinas vuelvan al Nuevo Mestalla para terminarlo de una vez.

Eso y la venta del actual campo serán los factores que hagan atractiva a esta SAD, que nadie nos engañe, y de ese modo se atraerá a futuros compradores. Eso no sería algo bueno para Lim, que es lo que se pretende vender, sino que sería bueno para el Valencia, que es lo único que nos debe importar, por lo único que debemos trabajar. El corazón de este club ha hablado, alto y claro, y ahora hacen falta las soluciones reales para que ese esfuerzo haya valido la pena.