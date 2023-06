Dos meses de auténtico 'hastío'

Debo reconocer que no soy especialmente fan del mercado de fichajes. Primero porque aunque me dedico al periodismo me pone de los nervios eso de que suenen 5.000 nombres al día y la gente todavía le siga dando algo de importancia a eso. Segundo porque en Mestalla y en el Ciutat no está la cosa para demasiadas fiestas. Por un lado suena lo de Benítez al Celta y Rodrigo al Sevilla, por otro nombres que el Valencia ni sueña para su plantilla y en en Orriols la situación es tan crítica que la falta de dinero obliga a plantearse pocos fichajes ‘top’ para Segunda. De hecho ya cuesta imaginar que jugadores importantes como Pepelu, de lo mejor este año, puedan continuar en el Ciutat de Valencia. La realidad es que el mercado, aunque no siempre, te deja en tu sitio y con Meriton las posibilidades de seguir bajando peldaños son más que evidentes. Lo mismo pasa en un Ciutat en el que toca acertar con la decisión en el banquillo y con la delantera, el gran problema.