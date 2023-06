Baraja quiere jugadores que sepan en el club dónde están. «Que sepan lo que representa este club», dice el Pipo. Pues bueno, Yunus no es uno de esos. Ha quedado claro. Mucho van a tener que cambiar las cosas para que el norteamericano continúe en el Valencia la próxima temporada. La entrevista que ha concedido a ‘The Guardian’ es la gota que ha colmado el vaso. Por si no había bastante con su bajo nivel de juego desde el Mundial, Yunus contribuyó ayer con sus declaraciones a que el mundo del fútbol siga demonizando a Mestalla por el ‘caso Vinícius’.

Lejos de defender el comportamiento ejemplar de la afición y señalar a los racistas que insultaron al brasileño, metió en el mismo saco a todo el valencianismo. Yunus no es justo. Podía haber aprovechado para decir que el comportamiento del club en su lucha contra el racismo es ejemplar desde el ‘caso Diakhaby’, pero no lo dijo. Tal vez porque desde hace tiempo que no piensa en el Valencia. Tal vez porque sabe que tiene los días contados.