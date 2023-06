Del club a la ciudad

Para espantar el pánico de la última jornada, en el descanso del Betis-Valencia decidí salir a la calle a caminar sin rumbo fijo y que fueran los balcones de la ciudad los que me informasen de las variaciones en el marcador.

Esperaba que se manifestase en algún momento el rugido puntual de los barrios. Ese que da tanta información a un aficionado al fútbol, como el ruido del viento entre las hojas de los naranjos a mi padre, agricultor de oficio. Sin embargo, el gol de Diego López me sorprendió errante por los pasadizos de Ciutat Vella, sin que ningún grito rompiera el silencio. Me vino directa aquella reflexión de Vicent Molins de que en las arterias del centro no se escuchaban los aplausos a los sanitarios durante la pandemia, porque ya no había vecinos, ya no había ciudad, sólo ficción.

En la manifestación del pasado sábado, acompañado por Rafa Lahuerta, la mirada iba al frente y hacia los balcones. A la lucha por el club que se quiere rescatar y a la ciudad entregada a la enfermedad moderna de la turistificación. De las ventanas de los múltiples apartamentos turísticos, los visitantes grababan con sus móviles el raro exorcismo de los indígenas, desfilando con banderas amarillas y camisetas sin patrón cromático definido. Algún seguidor suspiraba porque alguno de esos vídeos diera visibilidad internacional a la causa, en Berlín o Yokohama.

La recuperación del Valencia no es sólo la historia de una simple reversión accionarial, sino también la remontada a contracorriente de la evolución de las propias ciudades. Con la inauguración hace un siglo de Mestalla, el Valencia era tan pujante que orientaba el crecimiento futuro de la urbe, más allá del río y de la acequia. Con esa autoridad representativa marchaba la afición para bendecir la bandera en 1924. El sábado, 99 años después, se volvía al kilómetro cero, pero para recordar a las autoridades que desviar el destino escrito del Valencia, en el fondo, es un acto de defensa identitaria de la ciudad y de lo que quede de aquel viejo sueño colectivo. Del club a la ciudad. Igual que el Feyenoord o el OM ayudan a explicar la esencia portuaria de Rotterdam y Marsella.

La historia ha encontrado un consenso para medirse en unidades de cuatro años. Sucede en los intervalos electorales y también en el fútbol, que nos enseña vuelcos que superan a cada sorpasso político. Entre 1919 y 1923, desde la nada de un solar con piedras, el Valencia Football Club logró consolidarse como un grande e inaugurar la que todavía es su casa, Mestalla. Y sin embargo, entre 2019 y 2023, desde la cima de la conquista de la Copa y con un siglo de tradición a sus espaldas, el Valencia CF se ha precipitado al infierno. En cuatro años se pueden sentar las bases para comerse el mundo o volatilizarlas directos a la extinción. Desde este escenario, propongo un ejercicio de imaginación de este Valencia y de esta València en 2027.