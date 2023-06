Con el OK de Tebas

Los créditos de Gedesco con los que el Valencia CF pagó a los jugadores en enero continúan vivos y no solo están avalados con los derechos de TV sino también con jugadores y a su vez con el crédito de CVC, algo esto último para lo que fue necesario el OK de LaLiga. El respaldo de Tebas sigue siendo clave en la continuidad de Lim, que mantiene a base de financiación externa y desorbitados intereses de dos cifras al verse fuera del circuito de la banca tradicional.

Que haya jugadores cobrando intereses de pagarés hasta final de año no es algo que ocurra aquí solamente pero sí que radiografía la tensión de tesorería permanente y lo kafkiano de un club que no se comporta en muchas cosas como tal porque carece de estructura para ellos. Hay ya facturas pignoradas por cinco veces el valor de la deuda financiada y eso no es bueno para nadie.

Tampoco por descontado para Baraja, en Paterna planificando la pretemporada y seguramente que apretando también los dientes para lo que se viene. Y es que una vez más hay dos frentes abiertos. El del equipo y el del club al que no le da tanta para dividirse en tantas batallas: estadio, convenio, investigación de la Fiscalía y ahora una denuncia ante la RFEF, cómo no de un Zorío con el que seguro que hay quien tiene pesadillas. El caso Kangin es la última sospecha de que hay cosas que dentro de lo ilógico de todo tienen demasiada lógica.

Atados

Que la primera noticia después del cataclismo y de que Quico pidiera «comprensión» es que Miñambres haya comunicado la continuidad de Calleja es un puñetazo en la cara para el levantinismo y su necesidad de cambio empezando por el director deportivo, siguiendo por el entrenador y a expensas de que el presidente aclare qué va a hacer para recuperar esto, si tirar para adelante o hacerse a un lado. Que no haya dinero para rescindir a nadie explica el porqué de la huida adelante pero esa desde luego no es manera de hacer las cosas ni de inspirar confianza. Para la Fundación no es una oportunidad sino una obligación dar un paso adelante. Con Quico o sin él significará que el modelo está muy caducado.