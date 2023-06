Atentos a Layhoon

Eran otros tiempos cuando el aficionado del Valencia CF esperaba ansioso los fichajes y los primeros rumores con fundamento del mercado de verano. La película ha cambiado tanto que desgraciadamente se ha aceptado como costumbre que antes vayan las salidas y cruzar los dedos para que haya reemplazos. Despedidas antes que bienvenidas. Máxime cuando no solo hay que hacer caja sino aligerar nóminas y limpiar el vestuario a petición de Baraja, que hará bien en no desconectar en exceso en sus vacaciones.

Con Corona en Paterna avisando de la obviedad de que de momento no hay nada, la incorporación de Carmelo del Pozo hay que entenderla como un extra para supervisar opciones de bajo coste y pico-pala a las que no queda otra que agarrarse. Al menos mientras Lim no cambie y se cierre solo a Mendes y sus satélites. Atendiendo a sus últimas experiencias en el Deportivo y el Hércules, el chiste fácil con el apellido del nuevo ayudante del director deportivo se cuenta solo. Con retrospectiva, en cambio, fue clave en el Levante que ascendió de su mano y la de Muñiz y también en algunos fichajes de la siguiente permanencia, por mucho que no fuera él quien mandara y que eso a la postre precipitara su marcha. Más allá del marketing, si se trata de reforzar el ‘managemente local’, perfiles como el suyo tienen bastante mas sentido que otros.

La atención, sin embargo, no está en la secretaría técnica ni en el departamento de comunicación ni en el de marketing, y eso que la gestión del próximo ‘main sponsor’ es positiva después del fiasco con el último patrocinador. Donde está la miga es en el departamento financiero, ahora que vienen tiempos de fair-play y reducción de ingresos. Y en la presidencia, con Layhoon en paradero prácticamente desconocido en un momento clave y sin explicaciones excesivamente convincentes sobre lo que se cocina.

Florentinada

Los adalides del antirracismo hacen ahora mutis por el foro con los insultos. Nada por desgracia que sorprenda porque se les vio venir a la legua con la campaña que montaron. Objetivo cumplido para ellos y el jefazo contento.