La paciencia es la madre de la ciencia

El mercado va para largo. Cuanto antes se asuma en Valencia mejor para todos. Porque tanto en Mestalla como en Orriols, la situación económica es un absoluto caos, no da para hacer esfuerzos y visto lo visto en el pasado más cercano el margen de acierto no es excesivamente alto. Por todo eso, el mes de julio y el de agosto serán una moneda al aire con cada fichaje. Sobre todo porque en ambos casos además van a marcharse jugadores que son importantes como De Frutos, Pubill o Pepelu (tres de los que más cartel tienen) y Mamardashvili en el bando valencianista. Junto al georgiano, que está en la rampa de salida, hay que recordar que Lino, Nico González o Kluivert, titulares indiscutibles, han vuelto a sus equipos de origen tras la cesión. En definitiva, el aficionado levantinista y valencianista debe aprovechar el verano en los chiringuitos o haciendo turismo y no alterarse en un plazo corto. La cosa parece que va para largo.