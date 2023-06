Silencio repugnante

El jeque del Real Madrid, léase Florentino Pérez, tiene a sus órdenes y con Ferreras de líder a un lobi mediático tan potente que de València hacia afuera consiguió que a ojos del resto del mundo la presión para cambiar el sistema arbitral y beneficiar a su club pasase por una campaña contra el racismo. Este próximo lunes declaran ante el juzgado los responsables de la seguridad de Mestalla y el martes, por videoconferencia para no molestar al chico durante sus vacaciones, lo hará Vinicius. Si no se borra. El brasileño se ha pasado hasta ahora por el forro todos los procesos abiertos por LaLiga, la única que se ha personado en este... Porque, ¡oh sorpresa!, el Madrid no lo ha hecho. Como tampoco ninguno de esos a los que les faltó tiempo para cerrar Mestalla, rearbitrar un partido, insultar a una ciudad entera y provocar que en la otra Casablanca, la de los Estados Unidos, hablaran de un país que continúan sin saber colocar en un mapa. Hace días que la nueva Rosa Parks dejó de ser noticia, categoría a la que para Ferreras, Inda y compañía ni siquiera ha llegado James Nnaji, el jugador del Barça de basket al que un grupo de imbéciles de la afición del Madrid (igual que fue un grupo de imbéciles el de Mestalla, pero no Mestalla) llamaron «negro» y «perro de mierda». El tiempo pone a cada uno en su sitio y si alguien ha salido bien del hipócrita ‘Caso Vinicius’, además de un Valencia que aquí sí ha estado a la altura, ése ha sido Diakhaby por no prestarse a la pantomima de un antirracismo selectivo ante el que, por desgracia, no todos somos iguales. Hay silencios que son tan atronadores como del todo repugnantes

Año horrible En unos días se cumple un año del regreso de Layhoon a nuestras vidas. Doces meses en los que se ha confirmado que segundas partes nunca fueran buenas. Alejada del foco desde finales de temporada, el ‘dejà vu’ ha sido de manual. Gracias a su sobriedad y tono fuerte pero educado, con el impresentable de Murthy no hay comparación. Pero en todo lo demás, igual o peor. El problema, y eso se sabe aquí y en Londres, no son los enviados de Lim. El problema es Lim.