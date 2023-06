Nos toma por tontos

El tiempo pone a cada uno en su sitio. Con Vinícius no habrá excepción. Por mucho dinero que gane y por muy bueno que sea jugando al fútbol. Que lo es. Que al brasileño le venga mal declarar hoy ante el juzgado número 10 de Valencia es la confirmación de que la campaña contra el racismo que el aparato mediático y los poderes fácticos del país le hicieron abanderar por todo el mundo era una mentira. Una farsa. Cuánta razón tenía Diakhaby cuando se negó a posar detrás de aquella pantomima de pancarta contra el racismo. Quizás algunos entiendan hoy mejor la decisión del central del Valencia. Que Vinícius priorice sus lujosas vacaciones en Miami a su lucha racial lo delata. Una vez más. La playa y sus amigos son más importantes ahora mismo para él. Más que perder un rato del martes con una videoconferencia y hacer justicia con aquellos tres aficionados que sí le insultaron de verdad. Vinícius no puede ser bandera de esta causa.

Con su decisión de aplazar su comparecencia demuestra que no se la cree ni él. Que a nadie se le olvide que en su día ya dio plantón a Javier Tebas cuando el presidente de LaLiga lo convocó dos veces en su despacho para explicarle las competencias de la patronal en casos de racismo. Vinícius pasó. Como ahora. Está claro que no le va la vida en ello. Que tiene otras prioridades. Que en el fondo sabe que fueron tres los cafres lo que le insultaron en Mestalla y que no quiere perder el tiempo con ellos. Hace mal. Hoy tocaba dar la cara y coger la bandera de verdad contra el racismo. Desgraciadamente no será así. Nunca la llevó. Y es una verdadera lástima porque el mensaje que envía al mundo aplazando su comparecencia es un desprecio a todos aquellos que sufren el racismo menos, tanto o más que él. Mientras tanto, la maquinaria madridista de Florentino Pérez lo justificará y lo defenderá. Al menos mientras lleve la camiseta del Madrid. Vinícius debería saber que llegará el día que lo ‘cambiaran’ por Kylian Mbappé y dejarán de reírle las gracias y verlo como el niño bonito del Madrid. Algún periodista valiente de la capital ya lo ha hecho.

Hoy nadie fuera de la caverna madridista pone en duda que el ‘caso Vinícius’ de Mestalla se convirtió en un circo mediático mundial porque al rodillo blanco le vino como anillo al dedo para tapar las vergüenzas del equipo en LaLiga a diez puntos del Barça y la sangrante goleada del Manchester City en Champions esa semana. Era la cortina perfecta para el club, para su entorno y para las provocaciones de Vinícius. Hoy, un mes después, ya no importa tanto todo lo que pasó allí. Tampoco fueron para tanto los insultos racistas al jugador del Barça James Nnaji a las puertas del WiZink Center. Hoy solo acapara las portadas que Florentino ha fichado a Bellingham, que ha renovado a Modric y que puede fichar un verano más a Mbappé. Eso y el nuevo peinado de «Vini». La noticia ahora es su nuevo ‘look’ de largas rastas amarillas teñidas, su contrato millonario o el dorsal ‘7’ que ha heredado de Cristiano Ronaldo. Todo lo que no sea eso ahora es molestar. Ya habrá tiempo durante la temporada para desempolvar el ‘caso Vinícius’ cuando las cosas vayan mal deportivamente. Mientras tanto, la lucha contra el racismo tiene que esperar. Ahora mismo está ‘Cerrado por vacaciones’. Miami me lo confirmó.