Qué difícil es hablar del Valencia sin discutir

El actual entorno del Valencia, lo repito por enésima vez, es el más tóxico que puedo recordar de los 49 años que tengo, 29 ya como periodista. Hace mucho que no ejerzo como antaño lo hacía, y, visto lo visto, cada vez me va llamando más lo de regresar a aquella faena, como en una especie de acto de responsabilidad valencianista.

Sin pretender pasar por nada que no soy, por supuesto: como hace tiempo me dijo un buen amigo, el Valencia lo formamos todos y ninguno es más importante que otro. Digo lo del entorno porque estamos olvidando que somos del Valencia. Y lo digo aun sabiendo que me van a caer palos de todos los colores, que me van a llamar blanqueador, meritoner o mamador. Estoy tan cansado, y tan curado de espanto, que creo que cuantas más cosas me llaman algunos, más claro tengo el camino.

El Valencia es mi club, mi forma de vivir la vida, la mía y la de todos los que sienten el Valencia como yo. Y, como tal, digo que podemos y debemos estar cabreados a más no poder por haber hecho el más clamoroso de los ridículos salvándonos de descender en la última jornada. Aunque, a decir verdad, el bochorno ya viene de lejos. Hace mucho tiempo que estamos, por decirlo suavemente, desnortados a nivel de gestión. «Allí», desde lo del despropósito del ‘affair Marcelino’,se han ido tomando una larga lista de decisiones que han significado un error fatídico detrás de otro. Pero somos del Valencia. Siempre somos y seremos del Valencia.

Y «aquí» también hay club que siente y padece, con valencianistas como nosotros. Hemos llegado a un punto en el que nada de lo que pasa nos viene bien. Nada en absoluto. Todo lo nuestro lo ponemos en tela de juicio y, lo que aún más me molesta, ponemos en un pedestal cualquier cosa que hagan los demás. Aquí convertimos en un drama que exjugadores o exentrenadores que han pasado por Mestalla y nos han dado gloria sigan su camino profesional. Y si para eso le faltamos al respeto a Baraja, quien se ha dejado el alma por sacarnos de un pozo al que estábamos condenados, pues oye, se hace, que la fuerza del relato es sagrada y no se puede detener por nada ni por nadie.

Muchas veces me pregunto quién defiende al Valencia. Porque darle palos a Meriton es una cosa e insultar a los empleados que trabajan aquí, y son valencianos y valencianistas, es otra muy distinta. Hemos hecho una suerte de mezcla de todo, un caldo extraño lleno de muchas cosas que no casan pero que convienen, y eso nos está dividiendo, nos está enfrentando y está generando una situación de tensión que, por el simple hecho de que no nos va a dar nada, no tiene ningún sentido. Nos guste o no, Meriton y el Valencia están condenados a ir de la mano durante un largo tiempo.

No sé cuánto, pero sí sé que esto no terminará ni mañana ni pasado ni al otro. Y sé que las protestas sociales seguirán, y seguramente aumentarán, si no se da algún tipo de reacción desde dentro de la entidad. Y además una que luego salga bien. Ante eso, y viendo que no hay nadie (pero nadie)que venga a apoyar con dinero una causa disidente, creo que está bastante claro que debemos cambiar de táctica. Y esto no sólo lo digo yo, también lo dice Albelda (con quien no es que comulgue especialmente): «Creo que en el Valencia adelantaríamos más exigiendo un cambio en la gestión y el modelo de club que exigiendo su marcha (la de Peter Lim). Para irse se necesitan muchos meses, que haya ofertas...

Es mucho más complicado». Igual ahora el de la Pobla también es un blanqueador, imagino. Hace unas pocas fechas que lo de los famosos empresarios valencianos, que tanto ruido armaron en su día, se ha caído de forma definitiva; si es que no estaban ya tumbados de antemano en esta carrera. Exigir al valencianismo que pague de su bolsillo la compra del club, o que haya inversores que pongan capital para democratizarlo (favoreciendo que quien mande lo haga con dinero ajeno), son ideas que ya hemos visto qué recorrido tienen. Algunas datan de hace 40 años y parece ser que nadie se da cuenta de que todo eso ya está inventado. No sé qué futuro tiene el Valencia. No lo sé, pero, como a todos, me da miedo.

E igualmente, como al resto de los que amamos este club, me mueve el querer hacer algo, pero algo que tenga sentido y que vaya más allá del «vamos a echar a Lim». A estas alturas ya debería haber quedado claro que eso no va a pasar con esa facilidad que se imagina y hasta se pregona. Y por último diré que nadie me escuchará o leerá aquello de «hay que dejar trabajar». Las palabras se acabaron hace ya mucho. Ahora ya sólo importan los hechos. Porque, sin hechos, nadie tiene nada que hacer.