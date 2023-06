El futuro del Valencia sigue estando en juego

El mercado de fichajes no engaña a nadie. Ni para lo bueno ni para lo malo. Tampoco las intenciones del club con el Nuevo Mestalla. Más allá incluso del Mundial, la mejor noticia para todos sería que las obras del feudo valencianista arrancaran cuanto antes. No regalándole al club todo lo que pide pero tratando de llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Y mientras ese escenario se va trabajando, el mercado de fichajes se afronta con miedo.

Con la sensación de que el Valencia no va a ser capaz de arreglar todos los problemas que tiene una plantilla con más lagunas que certezas. Sin dinero, y con los últimos mercados como referencia, no es para ser muy optimista. Partiendo de esa base, y sabiendo que no es muy difícil, el primer nombre que suena mejora lo que hay: Sergi Canós. Y no solo porque llegará un jugador que se deje la piel, al contrario de varios de los que han vestido la camiseta este año. Sino porque en este Valencia tiene cabida.