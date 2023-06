Un nombre con lógica en Mestalla

Pepelu puede tener más ofertas e incluso podría no recalar finalmente en Mestalla, pero si lo hace no hay duda de que es una buena operación. A ese precio, y solo si esos 5 millones no te obligan a renunciar a jugadores de mucho nivel en el futuro, es una operación que si la hiciera otro equipo generaría mayor seguridad en el aficionado, pero lo cierto es que la mejor prueba de que Pepelu sería un acierto es ver lo que opinan los que le han visto en el semana a semana: los seguidores granotas.

Es verdad que ha sido un año intermitente, pero el mejor Levante siempre coincidió con un buen tramo de Pepelu y también con el de Pablo Martínez. Cuando éste último se lesionó, Pepelu no bajó el ritmo y siguió tirando del carro. Es más, la lógica dice que el canterano granota valdrá más que eso en el futuro pero si no fuera ese caso, seguro que el Valencia no perdería demasiado dinero en una operación con 5 kilos por el medio. En definitiva, en este mercado, es un nombre con lógica.