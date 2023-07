Teniendo en casa grandes profesionales como José Jiménez sorprende y da todavía más rabia que el Valencia no haya sido capaz de copar todas sus áreas con trabajadores de ese calado. La cantera no es que haya rescatado este año al equipo de descender, es que lleva mucho tiempo siendo la tabla de salvación del club a nivel deportivo y económico. Allí dónde la mano de Peter Lim apenas ha entrado y siguen trabajando personas que llevan más de una década en el Valencia se siguen dando los resultados que la estructura deportiva responsable de la primera plantilla es incapaz de dar. Y eso es una bofetada al fallido modelo de gestión de Meriton basado en el feudalismo dependiente del ‘ok’ de Lim y en el que Jorge Mendes tiene permiso para hacer lo que quiere. Esa profesionalidad y conocimiento del mundo del fútbol lo tenía con Mateu Alemany y su equipo, pero Lim se lo cargó. Espero que no se atreva a poner las ‘manazas’ sobre Paterna.